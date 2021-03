Wolfsburg/Dresden

Die ersten Kunden in Deutschland haben am Freitag ihren vollelektrischen Volkswagen ID.4 in Empfang genommen. Die Auslieferungen wurden parallel in der Gläsernen Manufaktur in Dresden und der Autostadt in Wolfsburg durchgeführt. Tausende weitere Kunden werden folgen: Allein in Wolfsburg wurden am Freitag 25 ID.4 an Kunden übergeben. In diesem Jahr plant VW mit weltweit rund 150 000 Auslieferungen. Bis Ende Februar lagen europaweit bereits 23 500 Auftragseingänge für das Fahrzeug vor - trotz vielfach geschlossener Autohäuser und vor gestarteter Markteinführung in Deutschland.

Volkswagen Vertriebsvorstand Klaus Zellmer sagte: „Der Start des ID.4 ist sehr gelungen, das Fahrzeug kommt gut an bei den Kunden. Und wir haben uns noch viel vorgenommen - vom ID.4 wollen wir allein in diesem Jahr weltweit rund 150 000 Stück ausliefern. Das ist etwa ein Drittel unserer für 2021 geplanten 450 000 Fahrzeuge mit E-Antrieb. Das Weltauto ist damit eine wesentliche Säule unserer beschleunigten E-Offensive.“ Die Beschleunigung der E-Offensive ist ein Kernelement der neuen Volkswagen Strategie „Accelerate“. Das Unternehmen plant, jedes Jahr mindestens ein neues vollelektrisches Modell auf den Markt zu bringen. So folgen etwa noch in diesem Jahr eine sportliche Allradversion des ID.4 – der Crozz – und der ID.5.

Schick: Der neue ID.4. Quelle: Britta Schulze

Erster Kunde ist Wiederholungs- und Überzeugungstäter

Die ersten Kunden waren auf jeden Fall begeistert vom ID.4 und entpuppten sich als wahre „Überzeugungstäter“. Matthias Hoeper etwa, der in Wolfsburg den ersten ID.4 in Empfang nahm, hat bereits reichlich Erfahrung mit der E-Mobilität. „Zuerst hatte ich einen e-Up, dann kamen der e-Golf und der ID.3. Der hat mir so gut gefallen, dass ich mir jetzt auch gleich einen ID.4 bestellt habe“, erzählte der 54-Jährige. Für ihn ist ein E-Auto eine Sache der Verantwortung. „Wir müssen den Wandel einleiten – und nicht alle Probleme an unsere Kinder übergeben“, sagte Hoeper.

Matthias Hoeper und Britta Rump im neuen ID.4. Quelle: Britta Schulze

Passend zu seinem ID.4, an dem ihm vor allem das riesige Platzangebot begeistert, baut sich Hoeper eine Photo-Voltaik-Anlage samt Energiespeicher. Gepaart mit der bereits vorhandenen Wallbox von VW-Tochtergesellschaft Elli, ist er damit energetisch beinahe autonom unterwegs. „Ich bin überzeugt: Die Zukunft ist E – in allen Bereichen“, sagte Hoeper. Deshalb steht auch jetzt schon fest: „Den ID.Buzz werde ich auch auf jeden Fall bestellen.“

ID.4 ist Meilenstei auf dem „Way to Zero“

Den Rückweg in seinen Heimatort Oyten bei Bremen ist für sein neuen ID.4 dabei auch ohne Zwischenstopp kein Problem. Die seit Freitag ausgelieferte „1st Edition“ des Fahrzeugs verfügt über ein Reichweite von rund 500 Kilometern. In 38 Minuten ist der Akku an einer Schnellladesäule wieder von 5 auf 80 Prozent aufgeladen.

Steht sehr gut da: Das zweite Modell der elektrischen ID.-Familie von Volkswagen. Quelle: Britta Schulze

Dabei ist der ID.4 nicht nur emissionsfrei unterwegs, sondern wird auch bilanziell CO2-neutral produziert und – zumindest in der Autostadt und in Dresden – ausgeliefert. Damit ist das Modell auch ein wichtiger Meilenstein auf Volkswagens „Way to Zero“. Bis 2050 will das Unternehmen sich komplett CO2-neutral aufgestellt haben.

Von Steffen Schmidt