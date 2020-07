Ausbildung in Corona-Zeiten: So läuft das Bewerbungsverfahren bei VW

Wolfsburg

Normalerweise würde Anfang Juli – pünktlich zu Beginn der Bewerbungsphase – in Wolfsburg wieder der Berufsinformationstag von Volkswagen stattfinden. Doch im Corona-Jahr 2020 ist alles anders. Die Pandemie hat auch den Zeitplan für und die Ausbildung selbst beim Autobauer gehörig durcheinander gebracht. Den jungen Leuten soll dadurch jedoch kein Nachteil entstehen. Man habe sich intensiv Gedanken gemacht, um Bewerber gut abzuholen und Azubis bestmöglich zu betreuen, versichert Christoph Görtz, Leiter der Berufsausbildung am Standort Wolfsburg.

Die wohl beste Nachricht: Auch für den nächsten Ausbildungsjahrgang steht die volle Anzahl an Ausbildungsplätzen und die gesamte Palette der Ausbildungsberufe zur Verfügung. „Auch bei Volkswagen ist die Situation angespannt. Ich bin deshalb sehr froh, dass sich Unternehmen und Betriebsrat einig sind, bei dem wichtigen Thema Ausbildung trotz Corona keine Abstriche zu machen“, sagt Gerardo Scarpino, Betriebsrat und Vorsitzender des Bildungsausschusses.

„Jeder fängt bei Null an“

Mit dem Elektroniker für Systemtechnik habe man in diesem Jahr sogar einen neuen Ausbildungsberuf in Wolfsburg im Angebot. „Das ist dem engen Austausch mit den Fachbereichen geschuldet. Diese teilen mit, welche Kompetenzen benötigt werden. Da geht VW einen guten Weg“, lobt Scarpino. Generell richte VW seine Ausbildung an den benötigten Kompetenzen aus. Auch die Ausbildung in den klassischen Berufen sei mittlerweile durchdigitalisiert und auf neuestem Stand. „Naturwissenschaften und IT wird deswegen immer wichtiger“, sagt Görtz. Berührungsängste müsse aber niemand haben, sagt Scarpino. „Jeder fängt hier am 1. September bei Null an und ist nach drei Jahren in der Lage, eine erfolgreiche Prüfung abzulegen.“

Was den Bewerbungszeitraum angeht, gibt es in diesem Jahr allerdings schon coronabedingte Änderungen. Görtz: „Wir haben uns wegen der Pandemie dazu entschieden, den Bewerbungszeitrahmen zu verlängern.“ Statt von Anfang Juli bis Ende Oktober, sind Bewerbungen für 2021 nun vom 1. August bis zum 28. Februar möglich. Informationen zu den einzelnen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen finden Interessierte auf der Karriereseite von Volkswagen.

VW-Berufsausbildung kommt die Schulen

Doch damit nicht genug. Als Ausgleich für den entfallenen Berufsinformationstag, hat VW verschiedene Aktionen geplant. „Wir drehen kurze Filme, in denen unsere Azubis selbst zu Wort kommen und ihren Beruf vorstellen“, so Görtz. Gezeigt werden sollen diese schon im August nach dem Werksurlaub auf den Social-Media-Kanälen Volkswagens. Zudem wird man auch den persönlichen Kontakt zu den möglichen Bewerbern suchen. „Nach den Sommerferien wollen wir aktiv auf die Wolfsburger Schulen zugehen und unsere Berufsausbildung mit kleinen Gruppen im Unterricht vorstellen“, kündigt Görtz an. Geplant ist außerdem ein virtueller Rundgang durch die Berufsausbildung, der womöglich sogar als interaktiver Livestream gestaltet werden soll.

Mit Problemen bei der Besetzung aller niedersachsenweit 1400 Ausbildungs- und Studienplätze rechnet VW nicht. „Wir konnten auch für dieses Jahr alle Plätze belegen – trotz fehlenden Abiturjahrgangs“, erklärtz Görtz. Dabei hatte dies zu einem Rückgang der Bewerbungen um gut 20 Prozent geführt.

Gute Ausbildung trotz Corona

Der aktuelle Jahrgang, der am 1. September planmäßig die Ausbildung bei VW antritt, muss sich auch trotz Corona keine Sorgen über die Qualität der Ausbildung machen. Zwar sei – fall sich die Corona-Lage nicht maßgeblich ändere – natürlich keine Regelbetrieb möglich, „doch wir sehen es als unsere besondere Aufgabe, die neuen Auszubildenden besonders unter unsere Fittiche zu nehmen, um die Integration zu erleichtern“, so Görtz.

Auch über Home Schooling sei eine gute Ausbildung und enger Kontakt zwischen Azubis und Ausbildern möglich, das hätten die Erfahrungen seit Beginn des Lockdowns gezeigt. Görtz: „Ich bin überrascht, wie gut das funktioniert hat. Die junge Leute waren sehr diszipliniert und haben viel Eigenverantwortung bewiesen.“ Zwar seien in solch einer Situation Abstriche in der praktischen Ausbildung nicht zu vermeiden, aber diese würden dann nachgeholt – mit Erfolg. Trotz Corona habe man auch in diesem Jahr schon die ersten Schützlinge erfolgreich in die Prüfung geführt.

Von Steffen Schmidt