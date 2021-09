Wolfsburg

Sonst jubeln von der Tribüne in der Volkswagen-Arena die VfL-Fans ihrer Mannschaft zu, am Mittwoch aber konnten sich dort 514 junge Frauen und Männer selbst beglückwünschen. Der Grund: Sie starteten an diesem Tag ihre Ausbildung und ihr duales Studium bei Volkswagen in Wolfsburg. Begrüßt und in der „Volkswagen-Familie“ willkommen geheißen, wurden sie dabei von Christoph Görtz, Leiter der Berufsausbildung bei Volkswagen, Betriebsratskoordinator Gerardo Scarpino und der Vorsitzenden der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) Adriana Gilbo sowie dem Ausbilderteam.

Das ist die Ausbildung bei Volkswagen Am 1. September sind bundesweit 1150 Auszubildende und Dual Studierende bei der Volkswagen AG gestartet – 514 davon in Wolfsburg. Die jungen Talente beginnen ihre Ausbildung in 18 technischen Berufen sowie 11 kaufmännischen oder absolvieren einen von 18 dualen Studiengängen. Die Gruppe der Auszubildenden in Elektro- und IT-Berufen umfasst bei den technischen Berufen in diesem Jahr die meisten Berufsanfänger (340). Es folgen die Industriemechaniker (148), die Kraftfahrzeugmechatroniker (104) sowie die Mechatroniker (74). Bei den kaufmännischen Berufen bilden die Industriekaufleute (42) sowie die Kaufleute für Büromanagement (25) die zahlenstärksten Gruppen. Zusätzlich bietet Volkswagen auch 200 Junior-Softwareentwicklerinnen und –entwicklern in der hauseigenen „Fakultät 73“ ein zweijähriges Qualifizierungsprogramm. Dazu kommen 50 Personen, die nach erfolgreicher Ausbildung bei Volkswagen eine Studienförderung erhalten.

„Die Schule unter diesen schwierigen Pandemiebedingungen erfolgreich abzuschließen, war bestimmt nicht einfach. Ihr könnt stolz auf euch sein“, beglückwünschte Görtz die Azubis. Corona habe auch Einfluss auf die Berufsausbildung, Volkswagen habe es aber geschafft, die jungen Menschen auch in der Pandemie gut zu betreuen und erfolgreich ins Ziel zu bringen. „Das trauen wir uns auch für euch zu“, sprach er seinen neuen Schützlingen Mut zu. „Wenn ihr mit Leidenschaft dabei seid, werdet ihr Erfolg haben.“

Azubis haben ihren Erfolg selbst in der Hand

„Die Ausbildung bei Volkswagen ist ein Sechser im Lotto“, betonte Gilbo. Der Weltkonzern biete den jungen Menschen hervorragende Karrierechancen und optimale Rahmenbedingungen. Es sei jetzt an ihren neuen Kollegen und Kolleginnen, diese Chance mit Fleiß, Durchhaltevermögen, Interesse aber auch Spaß zu nutzen. „Euer Erfolg liegt jetzt ganz bei euch“, sagte die JAV-Vorsitzende. Gilbo riet den Auszubildenden zudem, auf ihrem Weg auch nach links und rechts zuschauen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Die Ausbildungsinhalte bei Volkswagen werden stetig an die Zukunftsthemen angepasst. Dafür investiert VW derzeit mehr als 8 Millionen Euro in die Trainingszentren. Quelle: Volkswagen

Auch Scarpino hob die hervorragenden Rahmenbedingungen und Perspektiven hervor. „Mit der Ausbildung gestalten wir seit Jahrzehnten einen wichtigen Baustein in der Verantwortung für unsere Standortregionen. So erhalten junge Menschen rund um unsere Werke eine großartige Perspektive, um sich etwas aufzubauen.“

Nach der Begrüßung in der VW-Arena ging es für die jungen Menschen mit ihren Ausbildern rüber in das Werk und in die Trainingswerkstätten. In diese investiert Volkswagen derzeit über acht Millionen Euro. Insgesamt entstehen derzeit 16 neue Elektronik- und IT-Labore sowie acht Projektwerkstätten. Davon sind alleine sechs Labore und drei Projektwerkstätten am Standort Wolfsburg in der Umsetzung.

Transformation verändert Ausbildungsberufe

Grund dafür ist die Transformation. Sowohl der Antriebswechsel, als auch die Digitalisierung wirken sich auch auf die Berufsausbildung aus. „Hervorragend ausgebildete Nachwuchstalente spielen eine bedeutende Rolle im größten Veränderungsprozess, den es je im Unternehmen gab. Daher investieren wir konsequent in die Zukunft der Berufsausbildung und richten Berufsbilder und Lerninhalte immer stärker auf die Zukunftsthemen Digitalisierung und Elektromobilität aus“, erklärte Görtz.

Eine der ersten zwölf: Jessica Otto erlernt den beruf der Elektronikerin für Informations- und Systemtechnik. Quelle: Volkswagen

Dazu gehört auch die Einführung völlig neuer Ausbildungsberufe. So werden in diesem Jahr in Wolfsburgs erstmals zwölf junge Menschen zum Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik ausgebildet. Dabei lernen sie, Platinen zu bauen und die entsprechende Software zu programmieren. Aufgaben, die in der heutigen Autoindustrie immer wichtiger werden. „Das ist ein zentraler Zukunftsbereich, in dem wir unsere Ausbildung deswegen auch eventuell noch ausbauen werden“, erklärt Görtz.

Will aktiv an der Transformation und Antriebswende mitwirken: Dual-Student Max Panckow. Quelle: Boris Baschin

Azubis wollen an Wandel mitwirken

Die guten Zukunftsaussichten sind es auch, die Jessica Otto aus Weyhausen zur Bewerbung auf eine dieser Stellen bewogen hat. „Technik ist genau mein Ding. Ich finde es spannend, an der Transformation mitzuwirken. Da ist genau dieser Beruf sehr wichtig“, erklärt die 19-Jährige, die aus einer VW-Familie kommt, ihre Motivation.

Auch Max Panckow aus Hannover hat sich aus ähnlichen Gründen für Volkswagen entschieden. Er beginnt ein duales Studium im Bereich Elektro- und Informationstechnik. „Ich finde die Möglichkeit sehr attraktiv, am Wandel dieses Welt-Konzerns aktiv mitzuwirken und damit auch den Klimawandel zu bekämpfen“, betont der 19-Jährige.

Von Steffen Schmidt