Augenschmaus in der Autostadt: Autohaus-Azubis präsentieren Showcar

Wolfsburg

Große Bühne für den sportlichen Golf GTE HyRACER der Volkswagen Group Retail Deutschland. Acht der insgesamt 13 beteiligten Auszubildenden aus ganz Deutschland präsentierten ihr Projekt in der Autostadt in Wolfsburg. Ursprünglich geplant war die Vorstellung des Fahrzeugprojektes der Handelsorganisation für das 39. Wörthersee Treffen im Mai 2020, das aber Corona-bedingt abgesagt worden war. Spontan wurde die Präsentation des Showcars nun an den Konzernhauptsitz und damit auch die Geburts- und Produktionsstätte des Golf verlegt.

Und das Fahrzeug, dessen Namen auf den Hybridmotor und die Rennwagengene hinweist, hatte diesen Auftritt wirklich verdient. Dafür gab es reichlich Lob von oberster Stelle. „Danke für euren Einsatz und dieses tolle Auto“, sagte Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen. Mit dem Showcar würden die Azubis nicht nur ihre erstaunlichen Fähigkeiten sondern auch ihre Leidenschaft für den Golf und insbesondere den Mythos GTI zeigen.

„Das ist wirklich ein Spitzen-Produkt, ein echter Hingucker –außen wie innen“, schwärmte auch der Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh. Der Rennsportfan wollte den Wagen am liebsten gleich selbst mit nach Hause nehmen. Vor allem aber sei das Projekt eine Top-Visitenkarte für die Leistungen in der Ausbildung bei der Handelsgruppe Volkswagen Group Retail Deutschland.

Das die Azubis der Handelsorganisation es echt drauf haben, zeigte das Showcar auf beeindruckende Art und Weise. Vor allem, wenn man die Umstände bedenkt. Denn das Projekt ist für die Volkswagen Group Retail Deutschland eine Premiere und logistisch war der Fahrzeugaufbau eine Meisterleistung. Die Auszubildenden kamen aus unterschiedlichen Autohäusern in ganz Deutschland und konnten nur in begrenzten Zeiträumen zusammen an dem Auto arbeiten. „Ich bin richtig begeistert, was die Truppe geleistet hat. Das zeigt mir, was mit Teamwork und positiver Einstellungen alles möglich ist“, lobte Ulli Link, Geschäftsführer Personal und Organisation der Volkswagen Group Retail Deutschland.

Die handwerkliche Kompetenz in Mechanik, Karosseriearbeiten und Lackieren stand bei Gestaltung und Umbau im Vordergrund. So verfügt der Golf GTE HyRACER über ein individuelles Bodykit bestehend aus Frontschürze mit der markanten C-Signatur, Frontsplitter, um 80 Millimeter verbreiterten Kotflügeln, Heckschürze mit Diffusor, Dachflügel mit der eingearbeiteten Arteon-Bremsleuchte, eine Sportabgasanlage mit mittigem Doppelendrohr, die dem HyRACER einen satten Sound verpasst, sowie ein individuell einstellbares Sportfahrtwerk, welches den GTE um 40 Millimeter tiefer legt.

Die Systemleistung des Golf HyRACER wurde nur leicht modifiziert und auf rund 185 kW (250 PS) gesteigert. Der individualisierte Golf steht auf echten Unikaten: Die in schwarz pulverbeschichteten 19-Zoll-Felgen wurden von den Auszubildenden extra für ihr Fahrzeugprojekt designt. Der Innenraum wurde ebenfalls veredelt. Für ihren HyRacer haben die Azubis zudem ein eigenes Logo entworfen.

Echte Highlights im Kofferraum und unter der Haube

Zwei echte Highlights offenbaren sich erst auf den zweiten Blick. Zum einen ist im Kofferraum eine Ladestation für zwei Elektroroller untergebracht, damit auch am Zielort weiter elektrisch gefahren werden kann. Zum anderen kommt beim Öffnen der Motorhaube eine Metallplatte zum Vorschein, auf der sich die Azubis mit ihren Namen verewigt haben. Zudem wurden die zehn Wirtschaftsräume der Volkswagen Group Retail Deutschland und das Azubi-Logo in die Platte gelasert. Eine indirekte Beleuchtung lässt die Metallplatte in unterschiedlichen Farben leuchten.

Besondere Anerkennung bekam die Tatsache, dass das Showcar tatsächlich über eine Straßenzulassung verfügt. Alle Änderungen wurden vom TÜV abgenommen. Das rang sogar Jürgen Stackmann großes Staunen ab. Die Idee dahinter: „Wir wollten ein Auto präsentieren, dass auch unsere Kunden theoretisch genau so kaufen können“, erklärte Denis Anic von VGRD. Allerdings ist das Modell nichts für den kleinen Geldbeutel. Rund 120 000 Euro müsse man für das Unikat hinblättern.

Ein besonderes Schmankerl zauberte Stackmann für die Azubis aus dem Ärmel. Er versprach ihnen, dass sie ihr Fahrzeug im nächsten Jahr am Wörthersee präsentieren dürfen. „Die Begeisterung und der Applaus der echten GTI-fans zu erleben, habt ihr und euer Fahrzeug einfach verdient“, sagte er.

Wer das Fahrzeug schon früher bewundern möchte, muss nun einfach in die Autostadt kommen. Dort wird der GTE HyRAcer zusammen mit den letzten fünf Wörthersee-Showcars der Wolfsburger VW-Azubis noch bis Ende September im Kundencenter gezeigt. Vorbeischauen lohnt sich.

Von Steffen Schmidt