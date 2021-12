Aufsichtsrat entscheidet: Herbert Diess bleibt Volkswagen-Konzern-Chef

Wolfsburg

Der Volkswagen-Aufsichtsrat hat sich nach monatelangem internen Machtkampf entschieden: Herbert Diess bleibt Konzern-Chef, gibt aber wichtige Teile seiner bisherigen Aufgaben ab. VW-Marken-Chef Ralf Brandstätter rückt in den Konzern-Vorstand auf, sein Nachfolger wird Skoda-Boss Thomas Schäfer. Weitere neue Gesichter im Konzernvorstand sind Manfred Döss (Integrität und Recht), Hauke Stars (IT) und Hildegard Wortmann (Vertrieb). Außerdem wird der Vertrag von Personalvorstand Gunnar Kilian vorzeitig um fünf Jahre bis Ende 2026 verlängert. Dies gab der VW-Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch am Donnerstag nach der Sitzung des Gremiums in Wolfsburg bekannt.

Herbert Diess kümmert sich um Software-Tochter Cariad

Die AZ/WAZ hatte es bereits geschrieben: Obwohl Herbert Diess immer wieder mit dem VW-Betriebsrat aneinander gerät und zuletzt die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat plus den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil verärgert hatte, darf er Konzern-Chef bleiben. Er soll sich künftig um die Software-Sparte Cariad kümmern und bleibt für die Markengruppe „Volumen“ (Volkswagen, Skoda, Seat, Volkswagen Nutzfahrzeuge) verantwortlich – zumindest bis Sommer 2022.

Ralf Brandstätter: Der VW-Markenvorstand rückt in den Konzernvorstand auf und übernimmt künftig das China-Geschäft der Konzernmarken. Quelle: Darius Simka

VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter zieht Anfang 2022 in den Konzernvorstand ein und bleibt auch dort für die Marke Volkswagen verantwortlich. Zusätzlich übernimmt er im August 2022 die Verantwortung für das China-Geschäft des Konzerns. Bereits ab 1. April 2022 wird er vom aktuellen Skoda-Chef Thomas Schäfer als VW-Markenvorstand abgelöst. Am 1. Juli 2022 soll Thomas Schäfer als VW-Marken-Chef in den Konzernvorstand einziehen. Wer künftig den Chefposten bei Skoda übernimmt, wurde noch nicht bekannt.

Manfred Döss wird Konzernvorstand für Integrität und Recht

Zum 1. Februar 2022 übernimmt VW-Chefjustiziar Manfred Döss im Konzernvorstand den Bereich „Integrität und Recht“ und löst damit Hiltrud Werner ab – ihr Vertrag läuft aus. Döss leitet seit 2016 das Rechtswesen des Konzerns und ist seitdem vor allem mit der juristischen Aufarbeitung des Dieselskandals beschäftigt. Er ist zudem Vorstandsmitglied für den Geschäftsbereich „Recht und Compliance“ des Volkswagen-Hauptaktionärs Porsche Automobil Holding SE.

Neu in den Konzernvorstand kommt am 1. Februar 2022 Hauke Stars: Die Technologie- und Finanzmarktexpertin übernimmt die Zuständigkeit für den IT-Bereich. Von 2012 bis 2020 war sie Vorstandsmitglied der Deutsche Börse AG und sitzt in verschiedenen Aufsichts- und Beiräten.

Hildegard Wortmann wird Vertriebs-Chefin des Konzerns

Ebenfalls zum 1. Februar 2022 übernimmt Hildegard Wortmann im Konzernvorstand das Ressort „Vertrieb“ – zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Vertriebsvorständin bei Audi. Im Konzernvorstand wird dieser Bereich neu geschaffen: „Mit der Verankerung des Ressorts auf Konzernebene wird Volkswagen dem Umstand gerecht, dass die Transformation eine fundamentale Weiterentwicklung des konzernweiten Vertriebs erfordert, die unter anderem neue digitale Vertriebsformen und eine direkte und kontinuierliche Kundenansprache über alle Marken hinweg beinhaltet“, heißt es in einer Erklärung des VW-Aufsichtsrats.

Außerdem hat der Aufsichtsrat beschlossen, dem VW-Personalvorstand Gunnar Kilian einen neuen Fünfjahres-Vertrag zu geben – der sofort beginnt und bis Ende 2026 datiert ist. Der bisherige Vertrag lief bis April 2023.

