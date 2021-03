Audi-Projekt: Beim Laden von E-Autos eine Netzüberlastung verhindern

Ingolstadt

Wenn viele Elektroautos zur gleichen Zeit laden, gehen in der Straße die Lichter aus – das ist eine Befürchtung, die Skeptiker gegenüber der Elektromobilität äußern. Mit einem neuen Forschungsprojekt will Audi die Skeptiker beruhigen.

In dem Projekt hat die VW-Tochter gemeinsam mit Partnern ein Überlast-Szenario nachgespielt: In einem Straßenzug, der von einem Ortsnetz-Transformator versorgt wird, laden mehrere Elektroautos gleichzeitig mit hoher Leistung. Das sogenannte netzdienliche Laden soll dabei eine Überlastung durch intelligentes Management von Ladevorgängen verhindern. Dabei steuert die gezielte Kommunikation zwischen Elektroauto und Netzbetreiber den Ladevorgang dynamisch (variabel). In der Praxis bedeutet das beispielsweise ein zeitversetztes Laden unter Berücksichtigung des Abfahrtswunsches und der tatsächlichen Last im Stromnetz.

Die Ladeleistung des E-Autos wird an die Belastung des Stromnetzes angepasst

Das E-Auto nutzt Standzeiten fürs Vollladen mit einer dynamischen Anpassung der Ladeleistung und entlastet gleichzeitig das Stromnetz. Möglich wird das durch neue Bausteine im Hausnetz für eine gemeinsame Sprache zwischen Haus, Elektroauto und Energienetz. Die zentrale Komponente ist ein Smartmeter Gateway (SMGW) – ein Gerät, das schon heute Pflicht ist, wenn der Stromverbrauch des Haushalts im Jahr über 6000 kWh liegt. Das SMGW stellt eine sichere Datenverbindung zwischen Haus und Netzbetreiber her.

So kann schon heute die Ladeleistung des Audi e-tron oder e-tron Sportback je nach Bedarf verringert werden. Mittelfristig soll es die neue Vernetzungstechnik erlauben, die Ladeleistung, den Ladezeitpunkt und die Ladedauer für jedes Auto zu beeinflussen. Gleichzeitig ist das intelligente Laden von Elektroautos ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Energiewirtschaft der Zukunft. So könnten Elektroautos auch als flexible Speicher für Sonnen- und Windstrom dienen.

