Audi-Chef Duesmann bekommt das Sagen bei VW-Software-Einheit

Wolfsburg

Es ist aktuell wahrscheinlich nicht das wichtigste, in jedem Fall aber das ambitionierteste Projekt bei Volkswagen: der Aufbau eines eigenen Software-Betriebssystem für alle Fahrzeuge. Seit 1. Juli ist damit aktiv die neue Unternehmenseinheit Car. Software.Org beschäftigt. Schon jetzt gibt es an deren Spitze einen Wechsel: Christian Senger, der seit März 2019 mit dem Aufbau der Software-Sparte betraut war, wird durch den bisherigen BMW-Manager Dirk Hilgenberg ersetzt. Mit dem Wechsel ist aber auch eine erneute Stärkung des Audi-Chefs Markus Duesmann verbunden, der nun Software-Vorstand im Konzern wird. Duesmann hatte erst Anfang des Jahres die konzernweite Verantwortung für Forschung und Entwicklung übernommen.

Zukunftsthemen bei Audi gebündelt

Damit kommen die wichtigsten Zukunftsbereiche für Volkswagen unter eine gemeinsame Führung. „Wir läuten momentan die größte Revolution in der Automobilbranche ein. In wenigen Jahren werden das Betriebssystem eines Autos und seine Vernetzung mit einer hochsicheren Daten-Cloud den entscheidenden Unterschied ausmachen", sagte Duesmann. In enger Zusammenarbeit mit Hilgenberg werde er das Thema Software mit Highspeed und Nachdruck vorantreiben.

Anzeige

7 Milliarden Euro für Software-Entwicklung

Die Konzentration der Car.Software-Organisation liegt auf der Entwicklung der einheitlichen Software-Umfänge für alle Marken und Märkte im Konzern. Es geht hierbei vor allem um das Fahrzeug-Betriebssystem VW.OS und die Anbindung an die dazugehörige Volkswagen Automotive Cloud. Darüber hinaus bündelt die Car.Software-Organisation künftig die technologischen Plattformlösungen für datengetriebene Geschäftsmodelle und Innovationen im Konzern. Für diesen Aufgabenumfang sind Investitionen von mehr als 7 Milliarden Euro bis 2025 vorgesehen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

An dem ambitionierten Projekt sollen perspektivisch bis zu 10 000 Experten arbeiten. Viele Fachkräfte aus den Konzernmarken und -gesellschaften konnten bereits für einen Eintritt in die Car.Software-Organisation gewonnen werden. Laut VW haben sich mehr als 75 Prozent der angesprochenen Experten für die Arbeit in der neuen Software-Einheit entschieden. Bis zum Ende des Jahres könnten bereits rund 5000 Fachkräfte unter dem Dach der Car.Software-Organisation zusammenarbeiten, heißt es.

Eigenes Betriebssystem soll erstmals in einem Audi eingesetzt werden

Als Premiummarke soll Audi beim Thema Software eine Vorreiterrolle im Konzern einnehmen. So soll das Betriebssystem VW.OS erstmals in einem Leuchtturmmodell von Audi eingesetzt werden. „Mit meinem Team bei Audi sehen wir uns als Premiummarke dabei in besonderer Verantwortung. Denn für viele unserer Kunden definiert sich Premium bereits heute vorrangig über digitale Technologien, die perfekt auf den Menschen zugeschnitten sind. Unser Anspruch ist es, dass von dieser Vorreiterrolle alle Marken im Volkswagen Konzern profitieren“, so Duesmann. deshalb wird auch das Zentrum der Software-Sparte am Audi-Firmensitz in Ingolstadt aufgebaut. Standorte wird es aber auch in anderen Städten in und außerhalb Deutschlands geben – unter anderem am VW-Stammsitz in Wolfsburg.

Christian Senger soll neue Aufgabe bekommen

Für den scheidenden Christian Senger sollen im Konzern andere verantwortungsvolle Aufgaben gesucht werden. „ Christian Senger hat entscheidend dazu beigetragen, das strategische Leitbild des Volkswagen Konzerns hin zum softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen auf die Beine zu stellen. Unter seiner Führung ist eine leistungsfähige Software-Einheit entstanden, die nun nach gelungenem Aufbau in die Betriebsphase übergehen kann. Ich danke ihm für seine Pionierarbeit“, lobte Duesmann.

Von Steffen Schmidt