Auch in der Pandemie: Volkswagen unterstützt Sportvereine der Region

Wolfsburg

Abgesagte Veranstaltungen, Events unter Ausschluss der Öffentlichkeit, kaum Planungssicherheit – die Pandemie hat im vergangenen Jahr nicht nur dem Profisport, sondern auch und vor allem dem Breiten- und Amateursport das Leben schwer gemacht. Umso wichtiger, dass Vereine und Verbände in Wolfsburg und Umgebung sich weiter auf die Unterstützung von Volkswagen verlassen konnten. Das Unternehmen unterstützte im Jahr 2021 unzählige Vereine und Verbände in der Region, sei es mit Spenden oder in Form von Sponsorings einzelner Veranstaltungen. Alleine durch die Ende 2021 getätigten Spenden flossen mehr als 250 000 Euro in den hiesigen Sport und unterstützen diesen direkt an seiner Basis.

Was viele nicht wissen: Neben zahlreichen Vereinen in und um Wolfsburg herum werden auch die Stadt- und Kreissportbünde Wolfsburg, Gifhorn, Helmstedt, Braunschweig und Salzgitter seit vielen Jahren mit einer Spende von Volkswagen bedacht, gleiches gilt für den Landessportbund Niedersachsen. „Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst – auch und gerade in schwierigen Zeiten“, sagt Christoph Adomat, Leiter der Volkswagen Sportkommunikation.

Von Fußball bis Armwrestling

Adomat verweist darauf, welche Bedeutung die vielen Sportvereine in der Region auch für die Volkswagen Belegschaft haben: „Viele unserer Beschäftigten sind dort schließlich selbst aktiv oder ehrenamtlich engagiert.“

Die Liste der von Volkswagen unterstützten Sportarten ist lang – und umfasst deutlich mehr als nur Fußball. Angefangen bei Handball, Turnen und Rudern über Judo, Kegeln und Leichtathletik bis hin zu Reiten, Tanzen und Armwrestling. „Gerade in der Region versuchen wir den Sport in seiner ganzen Vielfalt zu unterstützen“, betont Adomat. Ein breites Sportangebot trage schließlich maßgeblich zur Lebensqualität am Standort bei.

Zu den im Vorjahr von Volkswagen gesponserten Sportveranstaltungen zählte das Jubiläumsreitturnier des RFV Vorsfelde genauso wie der Elm-Lappwald-Triathlon in Helmstedt. Darüber hinaus wurden Veranstaltungen des Deutschen Gehörlosen- sowie des Behinderten- Sportverbands Niedersachsen gefördert.

Von der Redaktion