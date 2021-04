Arbeitsplätze bis 2023 gesichert: IAV und IG Metall einigen sich auf Tarifvertrag

Wolfsburg

Das Unternehmen IAV, ein weltweit führender Engineering-Partner der Auto-Industrie und mit 3000 Beschäftigten in Gifhorn einer der großen Arbeitgeber unserer Region, hat sich mit der IG Metall in der vierten Verhandlungsrunde auf den Abschluss eines neuen Haustarifvertrages für die bundesweit rund 7500 Beschäftigten geeinigt. Betriebsbedingte Kündigungen sind für die gesamte Laufzeit bis Ende 2023 ausgeschlossen, die tariflichen Entgelte werden zum 1. Juli 2022 um 2,3 Prozent erhöht und ein umfassendes Budget zur Qualifizierung wird für die Beschäftigten bereitgestellt.

Im Mittelpunkt der Einigung steht eine Qualifizierungsoffensive, welche die Transformation des Unternehmens in der Entwicklung neuer technologischer Ansätze stärkt. Der Tarifvertrag beinhaltet weitere Bausteine, wie die Zahlung einer einmaligen Corona-Beihilfe in Höhe von 500 Euro für jeden Beschäftigten und 250 Euro für im Unternehmen beschäftigte Studenten.

Arbeitnehmervertreter loben vor allem das Qualifizierungsbudget

Dr. Uwe Horn, Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor bei IAV: „Wir haben zusammen mit der IG Metall einen Tarifabschluss erzielt, der den Mitarbeitenden und dem Unternehmen in der aktuell herausfordernden Situation Perspektiven und Sicherheit bietet. Wir entwickeln IAV gemeinsam mit unseren hochqualifizierten Beschäftigten hin zum Software- und Technik-Engineering Partner der Zukunft und stärken unseren Fußabdruck als attraktiver Arbeitgeber für die besten Talente. Unser gemeinsames Ziel ist es dabei, unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, ihre individuellen Fähigkeiten genau am richtigen Platz einbringen zu können.“

Lesen Sie auch:

Mit dem Tarifabschluss habe man einmal mehr bewiesen, Unternehmen und Belegschaft auch nach einem Jahr des Arbeitens unter Pandemiebedingungen an einem Stang ziehen, freute sich Mark Bäcker, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats von IAV. Er hob vor allem die im Tarifvertrag verankerten Qualifizierungsmaßnahmen als positiv hervor. „Im Mittelpunkt steht für mich, dass Qualifizierung als kontinuierlicher Prozess festgeschrieben ist und die Beschäftigten so immer up to date sind. Damit können wir selbstbewusst in neue Geschäftsfelder gehen und Beschäftigung sichern“, sagte Bäcker.

Auch Johannes Katzan, Verhandlungsführer der IG Metall, zeigte sich zufrieden: „Die Transformation trifft IAV mit voller Wucht. Mit dem Tarifvertrag haben wir die Grundlage für Sicherheit im Wandel gelegt. Mit der Beschäftigungssicherung bekennt sich IAV zu seinem Team.“ Gleichzeitig habe man den Tarifvertrag modernisiert und die Rahmenbedingungen für agile Arbeitsweisen geregelt. Die Entgelterhöhung um 2,3 Prozent sichere zudem die Einkommen nach vorherigen Nullrunden.