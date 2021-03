Tappenbeck

Der Bertrandt-Konzern steht als Dienstleister für Automobil- und Luftfahrtindustrie vor großen Veränderungen. Mitten in der Transformation wurde das Unternehmen – wie so viele andere – mit den Folgen der Corona-Pandemie unmittelbar konfrontiert. Vielerorts besteht seit Frühjahr 2020 Kurzarbeit, die Umsatz- und Ertragssituation ist konzernweit angespannt. Rund 200 Arbeitsplätze will das Unternehmen deshalb auch am Standort Tappenbeck vor den Toren Wolfsburgs abbauen, andernorts in Deutschlands wurde bereits die gleiche Anzahl an Kündigungen ausgesprochen.

Betriebsrat und IG Metall sorgen sich deswegen um die Zukunft der Arbeitsplätze und den Standort des Entwicklungsdienstleisters. Ein Forderungspapier zur Gestaltung des Unternehmens in Zeiten der technologischen Transformation hatten die Arbeitnehmervertreter der Bertrandt-Geschäftsführung deshalb bereits vorgelegt.

Betriebsrat erhält Rückendeckung von Hubertus Heil

„Unser Ziel ist es, Vereinbarungen mit der Geschäftsführung zu verhandeln, die den Standort stärken. Zusätzlich müssen die Beschäftigten in den Transformationsprozess einbezogen werden. Darüber hinaus müssen zukunftsorientierte Qualifikationen gefördert werden, um für alle Beschäftigten die Arbeitsplätze zu sichern“, betont Johannes Katzan, Branchenexperte der IG Metall Bezirksleitung.

Jetzt schaltete sich auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in die Diskussion bei Bertrandt ein. Im Rahmen eines von Bertrandt-Betriebsratschef Tobias Hoppe organisierten, digitalen, runden Tisches diskutierte Heil mit der Bertrandt-Geschäftsführung, den Betriebsratsmitgliedern und IG Metall-Vertretern zum Thema: „Transformation vor Ort: Wie kann die Zukunft gemeinsam von Unternehmen und Beschäftigten gesichert werden?“

Die Arbeitnehmervertreter erhielten dabei die Rückendeckung des Arbeitsministers. Der Schlüssel für die erfolgreiche Bewältigung der Transformation sei die betriebliche Weiterbildung, sagte Heil. Es gehe um regionale Transformation und Qualifizierung von Arbeitnehmern, damit die Beschäftigten von heute die Chance hätten, die Arbeit von morgen zu machen. Neben dem Kurzarbeitergeld seien daher mit dem Transformationszuschuss zusätzliche Instrumente geschaffen worden, die diesen Wandel begleiten, betonte der Arbeitsminister.

Arbeitnehmer hoffen auf konstruktive Zukunftsdebatte

Die Autobranche habe den Strukturwandel und die technischen Notwendigkeiten bisher zu zögerlich angegangen. Nun gelte es, den Strukturwandel politisch auf längere Sicht zu flankieren und den Wandel auch von Arbeitsplätzen zu unterstützen. „Schutz und Chancen“ für die Beschäftigten gelte es zu wahren, so Heil. Dafür seien auch starke Betriebsräte erforderlich.

Mit dem Forderungspapier haben die Bertrandt-Betriebsräte in jedem Fall bereits Initiative bewiesen. Gemeinsam mit der Geschäftsführung wollen sie bis Herbst 2022 Zielbilder für die Standorte entwickeln – dabei soll es um zukünftige Dienstleistungen, Auslastungen, Investitionen und Qualifizierungsmaßnahmen gehen.

Die Unternehmensführung hatte sich zu den Forderungen und Plänen des Betriebsrates bisher noch nicht konkret geäußert. Mehr als eine erneute Zusage der Gesprächsbereitschaft gab es auch am Montag nicht. „Wir hoffen, dass der heutige Austausch mit Minister Heil eine konstruktive Zukunftsdebatte in unserem Unternehmen fördert“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Tobias Hoppe.

Von Steffen Schmidt