Arbeitsgericht entscheidet über Kündigungsschutzklage des Ex-VW-Motorenchefs

Wolfsburg/Braunschweig

Die juristische Aufarbeitung des Diesel-Skandals ist in vollem Gange: Während vor dem Landgericht Braunschweig der Prozess wegen bandenmäßigen Betrugs gegen vier ehemalige, hochrangige VW-Manager weiterläuft und dort noch kein Ende in Sicht ist, werden vor dem Arbeitsgericht weiter Kündigungsschutzklagen verhandelt. Am Donnerstag, 10. Februar, wird in einem solchen Fall das Urteil verkündet.

Beim Kläger handelt es sich dabei um den Ex-Motorenchef von Volkswagen. Von 2005 bis 2007 war der Mann als sogenannter Bereichsleiter „Entwicklung Aggregate“ beschäftigt. Also just in der Zeit, in der die Entwicklung der illegalen Schummel-Software stattgefunden haben soll. Später machte der Kläger unter anderem als Werksleiter in Salzgitter und Verantwortlicher für die Elektromobilität auf Konzernebene weiter Karriere, bevor VW ihn schließlich 2018 kündigte.

Es geht um mehrere hunderttausend Euro

Da hatte das Unternehmen Einsicht in die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Braunschweig und kam zu dem Schluss: Der damalige Motoren-Chef hat den Betrug, der Volkswagen Milliarden kostete und an den Rande des Abgrunds brachte, nicht verhindert. Laut Ermittlungen soll der Mann in einem der wichtigsten Meetings im Zuge des Diesel-Skandals im November 2006 den Satz gesagt haben: „Lasst euch nicht erwischen“. Mittlerweile ein beinahe geflügelter Satz rund um die Aufarbeitung des Skandals.

Das Urteil wird im Arbeitsgericht Braunschweig verkündet. Quelle: Steffen Schmidt

Zum Zeitpunkt der Kündigung befand sich der Top-Manager bereits seit vier Jahren im Vorruhestand. Dennoch geht es um eine Menge Geld. Die Parteien streiten um entgangene Vorruhestandsbezüge, Boni, Karenzentschädigung, Ruhegeld und auch Ansprüche auf einen Dienstwagen. Eine Summe, die sich auf mehrere hunderttausend Euro beläuft. Im Gegenzug hatte zudem Volkswagen den ehemaligen Motoren-Chef aufgrund seiner mutmaßlichen Versäumnisse im Diesel-Skandal auf Schadensersatz verklagt.

Kläger streitet Verwicklung in Diesel-Skandal ab

Der Kläger streitet bisher jede Verantwortung im Zusammenhang mit der Schummel-Software ab. Eine illegale Vorrichtung habe er nicht genehmigt. Als Zeugen im Verfahren sagte unter anderem einer der vier Angeklagten aus dem Diesel-Betrugsprozess aus. Der damalige Leiter der Antriebselektronik belastete den Kläger in seiner Aussage.

Das Arbeitsgericht verkündet sein Urteil in diesem Fall nun am Donnerstag, 10. Februar, um 10 Uhr. Das Kündigungsschutzverfahren ist das bisher dritte, in dem ein Urteil gefällt wird. Die zwei bereits abgeschlossenen Verfahren wurden zugunsten der Kläger entschieden.

Von Steffen Schmidt