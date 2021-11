Das wäre eine Überraschung: Der Volkswagen-Konzern will offensichtlich in die populärste Rennserie der Welt einsteigen – in die Formel 1. Und zwar 2026, wenn die Motoren sauber und die Kosten gedeckelt werden. Insidern zufolge suchen Audi und Porsche bereits nach Kooperationspartnern.