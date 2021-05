Antwort auf die Zukunft: Software-Schule „42 Wolfsburg“ eröffnet

Wolfsburg

42 – das ist im Kultfilm „Per Anhalter durch die Galaxis“ nach zig Jahren Rechenzeit die Antwort eines Supercomputers auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und genau wie der Computer soll auch die in Anlehnung an den Film benannte Programmierschule 42 Wolfsburg Antworten auf drängende Fragen der Zukunft liefern. Zum einen soll sie Teil der Lösung des Fachkräftemangels für die allgegenwärtige Digitalisierung sein, zum geht das innovative Konzept der Schule auch gegen soziale Ungerechtigtkeit vor. Am Montag nun wurde die 42 Wolfsburg, die zu den aufregendsten Bildungsprojekten weltweit gehört, feierlich eröffnet.

Wegen Corona musste der Festakt digital stattfinden. Er wurde live aus den Räumen der Programmierschule ins Internet übertragen. Mit von der Partie war reichlich Prominenz. Direkt vor Ort begrüßte der Präsident der gemeinnützigen Coding Schule, Ralph Linde, Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil und Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann und den Personalvorstand des Volkswagen Konzerns Gunnar Kilian. Zugeschaltet waren Bundesarbeitsminister Hubertus Weil sowie Sophie Viger, CEO der 2013 in Paris gegründeten Talentschmiede „42“ und dem internationalen Netzwerk.

VW fördert die Schule mit Millionen

Die „42 Wolfsburg“ ist dabei der jüngste Ableger dieses Netzwerkes und nach Heilbronn der einzige deutsche Standort. Das innovative Ausbildungskonzept des weltweiten „42“-Netzwerkes setzt auf neue, kreative Formen der IT-Ausbildung: mit offenem Zugang, ohne Professorinnen und Professoren oder Vorlesungen. „Mit der 42 bringen wir eine Antwort auf einige der großen Fragen unserer Zeit nach Deutschland. Wie wollen wir Bildung, Mitbestimmung, Nachhaltigkeit und technischen Fortschritt post-Corona neu gestalten? Wir glauben, dass Technologie und Innovation verantwortlich entwickelt werden kann und setzen dabei auf offene, kollaborative Formate mit denen wir die nächste Generation Lerner und Macher bei uns zusammenbringen wollen“, erklärt der Direktor der Schule, Max Senges.

42 Wolfsburg-Direktor Max Senges freut sich auf den Start des ersten Jahrgangs. Quelle: 42 Wolfsburg

Gegründet wurden die Schule und der Trägerverein im September 2020 – mit wesentlicher Unterstützung und auf Initiative von Volkswagen. 3,7 Millionen gab es dafür vom Konzern zum Start, jährlich fördert der Autobauer die private und gebührenfreie Schule mit zwei Millionen Euro. Der Grund dafür ist klar: Software-Programmierer sind auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt, Volkswagen benötigt sie dringend, um die Wandlung zum digitalen software-getriebenenen Mobilitätsanbieter zu meistern.

Volkswagen erhofft sich Fachkräfte der Zukunft

„Unsere Software-Kompetenz entscheidet darüber, wie schnell und wie nachhaltig Volkswagen den Sprung in das digitale Zeitalter meistert. Zukunftsorientierte Qualifikationen sind dafür ein wichtiger Baustein. Dabei gehen wir bewusst neue Wege. Wir sind stolz darauf, einen entscheidenden Beitrag geleistet zu haben, die Programmierschule 42 nach Wolfsburg zu holen“, sagte Gunnar Kilian.

Dabei hoffe Volkswagen natürlich auch darauf, dass die nächste Generation Digital-Experten anschließend die Zukunft der Mobilität bei Volkswagen mitgestaltet. „Wir müssen udn werden aktiv um die Studenten werben, dazu gehört auch, dass wir attraktive Praktika anbieten“, kündigte Kilian an.

Das ist die 42 Wolfsburg Die private und gebührenfreie Programmierschule 42 Wolfsburg wurde im September 2020 gegründet. Sie steht für Coding-Exzellenz auf Hochschulniveau. Ohne Zulassungsbeschränkungen, wie die Hochschulreife, haben talentierte IT-Interessierte ab 18 Jahren die Chance, sich durch einen mehrstufigen Aufnahmetest für einen Ausbildungsplatz zu qualifizieren. Das innovative Ausbildungskonzept in englischer Sprache setzt auf projektbasiertes Peer Learning – ohne Bücher, Klassen und Lehrer, dafür autark auf dem Campus innerhalb einer gamifizierten Projektumgebung. Durch eigenständiges Arbeiten an praxisbezogenen Problemstellungen ist die ganze Bandbreite der IT erlernbar, hinzu kommen Spezifikationen im Automotive-Bereiche und im Software Engineering. Die 42 Wolfsburg ist Teil des internationalen 42-Netzwerks und wird von der Volkswagen AG gefördert.

In der Tat ist die Partnerschaft von VW und 42 Wolfsburg eine Win-Win-Situation. Den die Wolfsburger Talentschmiede nimmt innerhalb des 42-Netzwerks als Flagschiff im Bereich der Software-Entwicklung für das automobile Ökosystem eine besondere Rolle ein. Diese Spezialisierung wird von einer Reihe von Programmen begleitet, die exklusiv für die „42 Wolfsburg“ aufgelegt worden sind. Dazu zählt beispielsweise ein eigenes „Fellow-Programm“, welches die Studierenden mit erfahrenen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Industrie zusammenbringt.

42 Wolfsburg: Wolfsburgs neue Software-Schmiede. Quelle: 42 Wolfsburg

Politik sieht wichtige Ergänzung des Bildungssystems

Damit trage die Schule auch zur Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie bei, waren sich die anwesenden Politiker einig. „Softwarekompetenz wird künftig über Wettbewerbsfähigkeit entscheiden“, sagte Bernd Althusmann. In der deutschen Industrie würden in den kommenden Jahren bis zu eine Million Menschen mit Programmierkompetenz benötigt. „Die 42 Wolfsburg ist dabei ein wichtiger Baustein – besonders auch wenn es darum geht, Talente aus aller Welt nach Wolfsburg und Niedersachsen zu holen“, so der Landeswirtschaftsminister.

„Die Programmierschule 42 macht Lust auf Zukunft. Sie ist ein frischer neuer Weg, um kluge Köpfe zur Gestaltung der digitalen Transformation zu gewinnen“, lobte auch Stephan Weil. Er sieht die Software-Schmiede als wichtige Ergänzung zum traditionellen Bildungssystem. „Das deutsche Bildungssystem ist gut, aber es ist nicht durchlässig genug. Diesen Vorwurf kann man der 42 Wolfsburg nun wirklich nicht machen“, sagte Weil. Dort entscheide allein das Talent und das Engagement der Bewerber über ihren Erfolg. „Für viele Menschen, denen das System Schule nicht liegt, ist das eine Chance“, so Weil. Er sei gerade vor diesem Hintergrund gespannt auf die Erfahrungen der Programmierschule.

Hubertus Heil sah im Konzept der 42 Wolfsburg das Potential, als Blaupause für die komplette Arbeitswelt von morgen zu dienen. Zur Bewältigung der Transformation brauche Deutschland solche innovative Konzepte und Möglichkeiten der Weiterbildung. „Mein Horror ist ein gespaltener Arbeitsmarkt, auf dem Unternehmen Fachkräfte suchen und gleichzeitig Menschen abgehängt sind. Auch ein 48-Jähriger muss die Chance haben, einen neuen Beruf zu erlernen“, sagte Heil. Die 42 Wolfsburg könne hier als gutes Beispiel für informelles und lebenslanges Lernen dienen.

Von Steffen Schmidt