Antifa-Woche der IG Metall startet mit Kranzniederlegung

Wolfsburg

Am 9. November 1938 brannten in ganz Deutschland Synagogen, organsierte Schlägertrupps plünderten und zerstörten jüdische Geschäfte, verprügelten, misshandelten und töteten Juden auf offener Straße. Als Reichsprogromnacht geht dieser schreckliche Tag in die Geschichte ein. Es ist der Tag, an dem die Welt endgültig den staatsgewordenen Antisemitismus zu Gesicht bekommt und das Startsignal für das unfassbare Grauen – den größten Völkermord in der europäischen Geschichte.

Um an die Gräueltaten des Nationalsozialismus zu erinnern, findet um den . November herum, traditionell die Antifa-Woche der IG Metall statt. Nach einer Corona-Zwangspause im letzten Jahr wurde die wichtige Aktionswoche, die dieses Mal unter dem Motto „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ läuft, nun am Sonntag wieder offiziell mit einem kleinen Festakt und der traditionellen Kranzniederlegung eröffnet, zu der sich rund 100 Gäste einfanden.

Verantwortung für eine bessere Zukunft

„Zu Erinnern ist unsere Aufgabe. Wir tragen nicht nur Verantwortung für die Vergangenheit, sondern auch couragiert für eine bessere Zukunft einzutreten“, sagte der Erste Bevollmächtigte der Wolfsburger IG Metall, Flavio Benites, in seiner Eröffnungsrede. Als Gewerkschaft müsse und werde man sich jeder Form von Rassismus, Hass und Diskriminierung entschlossen entgegenstellen – im Betrieb und in der Gesellschaft.

Eyal Lerner und Brigitta Ritter sorgten für die musikalische Begleitung. Quelle: Britta Schulze

Der Veranstaltungsort kann dabei kaum besser gewählt werden: Der Sara-Frenkel-Platz mitten am Nordkopf der Wolfsburger Innenstadt dient quasi als Symbol für die Verstrickungen der Stadt in den Nationalsozialismus. Frenkel überlebte den Holocaust, verbrachte aber zwei schreckliche Jahre in Zwangsarbeit im Volkswagen-Werk. Seit vielen Jahren setzt sie sich für die Erinnerungskultur und Versöhnung ein, besuchte dabei mehrfach Wolfsburg.

Sara Frenkel richtet Grüße aus

Zur Eröffnung der Antifa-Woche schaffte es die in Belgien lebende, fast 90-Jährige leider nicht, sandte aber dennoch ihre Grüße. Überbracht wurden diese von Antina Schulze. Frenkel spreche immer von ihren „Wolfsburger Freunden“ und danke herzlich für die lebhafte Erinnerungskultur.

Sara Frenkel diene der Stadt Wolfsburg als Mahnung dafür, die Vergangenheit nicht zu vergessen, sagte Bürgermeister Ingolf Viereck. „Wolfsburg ist eine bunte Stadt. Wir lassen Rassismus undd Intoleranz nicht nur.“

Antifa-Woche bietet vielfältiges Programm

Auch Marvin Ulrich von der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Volkswagen führt Frenkel als leuchtendes Beispiel an. Sie habe ihr Leben lang gekämpft – erst um das Überleben und jetzt für Toleranz. „Wir sollten alle ein bisschen mehr wie Sara sein, mit offenen Augen durch die Welt gehen und den Mund aufmachen, wenn wir eine Ungerechtigkeit beobachten“, so Ulrich. Denn nichts sei gefährlicher, wenn die Menschen in Passivität verfallen und ihre Meinung nicht mehr offen sagen würden.

Die IG Metall jedenfalls steht für ihre Werte in dieser Woche sichtbar ein. Die Kranzniederlegung war nur der Auftakt zu einem vielfältigen Programm mit weiteren Gedekveranstaltungen, Filmvorführungen, Lesungen und Podiumsdiskussionen. Details zum Programm sind auf der Website der IG Metall unter www.igmetall-wob.de zu finden.

Von Steffen Schmidt