Angst um MAN-Standort Salzgitter

Das ist eine Hiobsbotschaft für die Belegschaft von MAN in Salzgitter: Nachdem die VW-Tochter Ende letzter Woche bereits angekündigt hatte, bis zu 9500 Stellen in Deutschand zu streichen, scheint jetzt auch der Standort Salzgitter ernsthaft in Gefahr – zunächst stand dieser offiziell noch nicht zur Disposition. Am Dienstag aber informierten der Betriebsrat und die IG Metall die Belegschaft auf dem Parkplatz vor dem Werk von den Plänen des Managements. Demnach soll der gesamte Bereich der Komponentenproduktion ins polnische Krakau verlagert werden. Bleiben würde nur noch die Logistik – knapp 1400 der 2400 Arbeitsplätze würden dadurch verloren gehen.

„Der Vorstand hat uns am Freitag im Rahmen einer Sitzung über die Pläne informiert“, berichtet Brigitte Runge, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Salzgitter-Peine, auf Anfrage unserer Zeitung. Sie befürchtet, dass die Verlagerung der Komponente nur der erste Schritt ist und langfristig auch die Logistik in Salzgitter dicht gemacht werden soll. „Das hat MAN in der Vergangenheit schon häufiger probiert“, erzählt sie.

IG Metall kritisiert Vorstand für Umgang mit Arbeitnehmern

Neben den Plänen an sich kritisiert Runge vor allem den Stil, den der Vorstand an den Tag legt. „Der Umgang mit der Arbeitnehmerseite ist schrecklich. Wir wurden erst nach der Presse über die Pläne informiert“, kritisiert sie. Die Belegschaft werde im Dunkeln gelassen. „Deswegen haben wir die Versammlung heute veranstaltet, um die Mitarbeiter zu informieren – der Vorstand macht es ja nicht.“

Die Stimmung innerhalb der Belegschaft war am Dienstag denkbar schlecht. Auch Familien mit ihren Kindern seinen vor Ort gewesen. „Das macht deutlich: Es geht hier um Existenzen“, betont Runge. Neben die Angst gesellt sich aber auch der Kampfgeist. „Die MAN-Belegschaft in Salzgitter ist kampferprobt, wir werden uns mit aller Macht wehren“, kündigt Runge an. Denn eigentlich gibt es einen gültigen Standortvertrag für Salzgitter, der die dortigen Arbeitsplätze sichert und auch bei MAN insgesamt wurde Beschäftigungssicherung bis 2030 vereinbart.

Dementsprechend kämpferisch gibt sich auch der VW-Konzernbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh. Er sagte zu Restrukturierungsplänen der Unternehmensseite für das MAN-Werk in Salzgitter: „Androhen kann das Unternehmen viel, wenn der Tag lang ist. Aber wir sind hier nicht bei `Wünsch-dir-was´. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und um noch eines klar zu sagen: Die MAN-Beschäftigungssicherung hat Bestand.“

