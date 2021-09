Braunschweig

Wie konnte es zum größten Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte kommen? Seit Auffliegen des Diesel-Skandals steht diese Frage unbeantwortet im Raum. Top-Manager, Vorstände und Volkswagen selbst sprachen bisher stets von einer „kleinen, fehlgeleiteten Gruppe von Ingenieuren“, die für den Betrug verantwortlich seien. Einer aus eben jener Riege legte nun am Dienstagnachmittag seine Sicht der Dinge ausführlich vor dem Braunschweiger Landgericht dar – und teilte dabei kräftig gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn, den ehemaligen Entwicklungschef Heinz-Jakob Neußer und weitere hochrangige Manager aus.

Der frühere Abgastechnik-Ingenieur ist einer der fünf Angeklagten in dem Prozess wegen bandenmäßigen Betrugs. Mit ihm auf der Anklagebank: Neußer und normalerweise auch Winterkorn, dessen Verfahrensabschnitt aber wegen einer Hüft-OP vom Hauptprozess abgetrennt worden ist. Genau das bezeichnete der Ingenieur als „absurd“. Er empfinde es „als Schlag ins Gesicht“, dass er, der „Gehilfe“, vor Gericht steht, während Winterkorn, „der Kopf der Bande“ den Prozess „selbstzufrieden“ von Zuhause aus verfolgen könne.

Angeklagter zeichnet Geschichte des Betrugs nach

Während die übrigen Angeklagten am Dienstag schweigen, nahm der Abgas-Ingenieur in der Braunschweiger Stadthalle kein Blatt vor den Mund. Gut zwei Stunden trug er – untermauert von pikanten E-Mails und Folien aus Leitungstreffen – seine Sicht auf die Geschehnisse vor. Dabei zeigte er Reue und sich selbst geständig. Er habe selbst Fehler gemacht und es versäumt „rechtzeitig aus dem Projekt auszusteigen“, dafür schäme er sich. Die Hauptverantwortung für den Betrug und die mutmaßlich jahrelange Vertuschung schrieb er jedoch dem Top-Management zu, darunter den beiden Mitangeklagten Neußer und Winterkorn, aber auch anderen Führungskräften, die er nun vor Gericht „vermisse“.

Ein Volkswagen parkt vor der Stadthalle Braunschweig: Dort findet der Strafprozess des Landgerichts Braunschweig gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal statt. Quelle: Julian Stratenschulte

Warum er selbst nicht die Reißleine zog? „Ich habe meinen Job geliebt“, erklärte der studierte Physiker. VW habe ihm die Möglichkeit gegeben, technische Lösungen für technische Problem zu finden. So etwa, als er 2003 mit seinem Team den ersten Diesel-Partikel-Filter für Volkswagen zur Serienreife brachte. Dieser Erfolg verhilft ihm zum Aufstieg. 2005 wird er mit der Abgasnachbehandlung für den neuen und nun berüchtigten Diesel-Motor EA 189 beauftragt.

Einhaltung der Abgasvorgaben war „technisch unmöglich“

VW will zu dieser Zeit in den USA mit dem „Clean Diesel“ groß angreifen und Marktanteile ausbauen. Dafür müssen die strengen amerikanischen Abgasvorgaben erfüllt werden. Schnell merkt der Abgas-Experte: „Das war technisch unmöglich.“ Er selbst habe seine Vorgesetzten mehrfach darauf hingewiesen – eine Reaktion blieb aus, das Projekt sollte durchgezogen werden.

Was folgt ist die Geburtsstunde des Diesel-Betrugs im Jahre 2007. Es wird entschieden, die sogenannte Akkustik-Funktion einzubauen. Diese erkennt, wann sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand befindet, und fährt den NOX-Ausstoß entsprechend runter. Auf der Straße hingegen ist der Ausstoß um das bis zu 35-fache höher. Zudem gehen mit der Schummel-Software weitere Probleme und Risiken einher. Weil die Software auch Fahrten jenseits des Prüfstandes oft als solche einordnet, verstopfen die Partikelfilter. „Die sind uns in den Tests reihenweise um die Ohren geflogen“, erinnert sich der Ingenieur.

Er legt sich deswegen mit seinen Vorgesetzten an, warnt vor den Risiken und dem Betrug. „Obwohl wir schon bescheißen, kriegen wir es nicht richtig hin“, will er damals „Nase an Nase“ zu seinem Bereichsleiter gesagt haben. Doch die erhoffte Reaktion, das Abblasen des Projekts, sei ausgeblieben.

Zwischen Loyalität und Integrität

Zu diesem Zeitpunkt hätte er aussteigen sollen, sagt der Motorenexperte heute. „Ich war hin- und hergerissen zwischen Loyalität gegenüber meinem Arbeitgeber und meiner Integrität. An diesem Punkt habe ich die falsche Entscheidung getroffen, und bin statt meinem eigenen Kompass, dem von VW gefolgt“, erzählt er.

Der Betrug nimmt seinen Lauf. Der „Clean Diesel“ wird in den USA zu einem riesigen Erfolg, räumt sogar Auszeichnungen ab. Doch dann fängt das Debakel an: Wie schon in den Tests fangen die Partikelfilter an, durchzubrennen. Wieder will der Ingenieur gewarnt haben. Diesmal, im Jahr 2012, sei er direkt beim Entwicklungschef Heinz-Jakob Neußer vorstellig geworden. Dieser sei vom Einsatz der Abgas-Software nicht überrascht gewesen. „Er schickte mich weg mit der Aufforderung, die Unterlagen zu vernichten“, behauptet der Abgas-Experte. Stattdessen wird die Betrugs-Software mit einer Lenkwinkel-Erkennung verfeinert.

2014 kommt die ICCT-Studie dem Betrug durch Messungen auf der Straße auf die Schliche. Es wird eng für VW. Statt den Betrug offenzulegen, wird der Ingenieur damit beauftragt, eine technische Lösung zu finden, um die Abgaswerte auf dem Prüfstand und auf der Straße näher zusammenbringen, berichtet er. VW spielt auf Zeit. Diese läuft ihnen 2015 nach weiteren Messungen – diesmal der Behörden – endgültig davon.

Winterkorn trifft Entscheidung zur Verschleierung

Es kommt im Juli zum ominösen Schadenstisch mit Winterkorn. Der Ingenieur beschreibt vor Gericht sogar die Sitzordnung und präsentiert eine Folie, die er damals vorgelegt haben will. Darin beschreibt er detailliert den Betrug und die finanziellen Risiken und schlägt vor, offensiv mit den Behörden zu kooperieren.

Unter Beschuss: Ex-VW-Chef Martin Winterkorn wurde am Dienstag durch einen Angeklagten im Diesel-Prozess schwer belastet. Quelle: Bernd Von Jutrczenka

Doch wieder findet er kein Gehör. Stattdessen habe Winterkorn „alle Fakten kennend“ entschieden, den später festgenommenen VW-Manager Oliver Schmidt in die USA zu entsenden. Dort habe dieser die Ursache der gefälschten Emissionswerte weiter verschleiern sollen. Als das nicht funktioniert, wird wenig später auch er selbst mit drei weiteren Ingenieuren auf die selbe Mission in die USA geschickt.

Ingenieur packt schließlich vor US-Behörden aus

Von „Regieanweisungen“ ist die Rede – ähnlich wie bei Schmidt, der vor dem Prozess in einer NDR-Dokumentation von „einem Anweisungsblatt, einem Skript“ gesprochen hatte. Die Ansage, so die Darstellung des angeklagten Ingenieurs, sei gewesen, die US-Aufseher „weiter in die Irre zu führen. Daran habe ich mich nicht gehalten.“ Er habe vielmehr den Einsatz des „defeat device“ und damit den Betrug, zugegeben. „Damit habe ich mich den Handlungsanweisungen meiner Vorgesetzten widersetzt und den Behörden die Wahrheit gesagt.“ Deswegen empfinde er es jetzt als extrem ungerecht, „mit den gleichen Herren vor Gericht zu sitzen, die ich immer wieder gewarnt habe.“

Vorerst stehen die Vorwürfe des Ingenieurs unwidersprochen im Raum. Und das könnte auch längere Zeit so bleiben. Denn: Ob der Prozess nach einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft auch ohne Winterkorn wie geplant fortgesetzt werden kann, darüber will das Gericht bis Ende September entscheiden. Auch die Anwälte der übrigen Angeklagten fordern eine Aussetzung der Verhandlung, darüber will die Kammer in der nächsten Woche entscheiden.

Von Steffen Schmidt