Satte 177 Seiten umfasst der Koalitionsvertrag der kommenden Bundesregierung. Auf vielen davon geht es um die großen Automobil-Themen der Zukunft. Doch was bedeuten die Pläne der Koalitionspartner für Volkswagen? Offiziell äußert sich Volkswagen bisher nicht zu dem Vertrag. Ein Vergleich mit der Konzern-Strategie Volkswagens macht jedoch deutlich: Die Schnittmengen sind groß.

Schon die einleitenden Sätze des Vertrags zum Thema Mobilität dürften bei Volkswagen für Freude gesorgt haben. „Wir wollen die 2020er Jahre zu einem Aufbruch in der Mobilitätspolitik nutzen und eine nachhaltige, effiziente, barrierefreie, intelligente, innovative und für alle bezahlbare Mobilität ermöglichen“, heißt es dort. Hinzu kommt ein eindeutiges Bekenntnis zur Elektromobilität. Bis 2030 wolle man Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität transformiert haben. Damit ist man prinzipiell auf einer Linie mit dem Wolfsburger Autobauer.

Kohleausstieg soll deutlich früher erfolgen

Das wird noch deutlicher, wenn man die zehn Forderungen an die neue Regierung betrachtet, die Konzern-Chef Herbert Diess unmittelbar nach der Bundestagswahl formuliert hatte. Der erste Punkt auf seiner Wunschliste: Ein CO2-Preis von 65 Euro pro Tonne schon in 2024. Konkrete Angaben zur CO2-Bepreisung werden im Koalitionsvertrag zwar nicht gemacht. Jedoch sagen die Parteien der EU ihre Unterstützung bei entsprechenden Vorhaben zu.

Herbert Diess an einem ID.3: Der VW-Chef hatte konkrete Forderungen an die kommende Bundesregierung gestellt, damit die Antriebswende gelingen kann. Viele davon finden sich im Koalitionsvertrag wieder. Quelle: Jens Büttner

Die zweite Forderung: Subventionen für fossile Kraftstoffe sollten beendet und der Ausstieg aus der Kohle deutlich vorgezogen werden. Hier liegt die künftige Regierung mit Volkswagen auf einer Linie. Nicht nur wollen SPD, Grüne und FDP die Steuer-Vorteile für Diesel abschaffen, sie sprechen sich auch eindeutig für den Ausstieg aus der Kohle und der Verbrennertechnologie möglichst schon 2030 aus.

Kaufprämie für E-Autos bleibt bestehen

Wenn Elektromobilität klimatechnisch sinnvoll sein soll, muss der Strom aus erneuerbaren Energien kommen. Diess forderte deswegen „den Ausbau der erneuerbaren Energien auf mindestens 255 GW in 2030. 24/7 Grünstrom durch schnelleren Netzausbau.“ Auch hier besteht Einigkeit. „Wir richten unser Erneuerbaren-Ziel auf einen höheren Bruttostrombedarf von 680-750 TWh im Jahr 2030 aus. Davon sollen 80 Prozent aus Erneuerbaren Energien stammen. Entsprechend beschleunigen wir den Netzausbau“, heißt es im Koalitionsvertrag.

Dürfte für Freude in Wolfsburg sorgen: E-Autos werden weiter fett gefördert. Quelle: Sebastian Kahnert

Weitere Forderungen des VW-Chefs betrafen die Verlängerung der Kaufprämie für E-Autos bis 2025 und eine Fokussierung der Förderung von Dienstwagen auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb. Das deckt sich beinahe eins zu eins mit den Plänen der neuen Regierung. SPD und Grüne haben sich hier offenbar gegen die FDP durchgesetzt. Die E-Auto-Prämie wird vorerst in ihrer aktuellen Form bis zum 31. Dezember 2022 fortgeführt. Ab dem 1. August 2023 muss die elektrische Reichweite mindestens 80 Kilometer betragen, um Subventionen zu bekommen. Für VW bedeutet das: Die Hybride der nächsten Generation werden diese Reichweiten-Vorgaben erfüllen. Einige aktuelle Plug-In-Hybride hingegen würden nicht mehr förderfähig sein. Nach 2025 soll es dann gar keine Förderung mehr geben.

Bei Plug-In-Hybriden will die Koalition durch eine Änderung in der Dienstwagensteuer den elektrischen Fahranteil erhöhen. Diese sollen nur noch dann mit 0,5 Prozent versteuert werden können, wenn sie zu mehr als 50 Prozent elektrisch fahren.

Bundesregierung will Tempo bei Ladeinfrastruktur machen

Immer wieder zentrales Anliegen Volkswagens ist ein schneller Ausbau der Ladeinfrastruktur. Auch hier scheint die neue Regierung ernst machen zu wollen. Bis 2030 sollen eine Million öffentliche Ladesäulen entstehen, vor allem Schnellladepunkte. „Wir setzen auf die Mobilisierung privater Investitionen. Wo wettbewerbliche Lösungen nicht greifen, werden wir mit Versorgungsauflagen die verlässliche Erreichbarkeit von Ladepunkten herstellen“, heißt es im Vertrag.

Beim Ausbau der Schnellladesäulen will die neue Regierung Tempo machen – ein Forderung, die VW schon lange gestellt hatte. Quelle: Gudrun Muschalla

In Sachen Wasserstoff scheint die neue Bundesregierung sich ebenfalls stärker der VW-Linie angeglichen zu haben. Herbert Diess wurde nie müde zu betonen, dass Grüner Wasserstoff nicht für die individuelle Mobilität, sondern lieber zur Dekarbonisierung der Industrie eingesetzt werden sollte. Eine ganz ähnliche Formulierung findet sich nun im neuen Koalitionsvertrag. Deutschland solle zum Leitmarkt für Grünen Wasserstoff werden. Zwar wollen man den Einsatz von Wasserstoff nicht auf bestimmte Anwendungsfelder begrenzen. „Grüner Wasserstoff sollte aber vorrangig in den Wirtschaftssektoren genutzt werden, in denen es nicht möglich ist, Verfahren und Prozesse durch eine direkte Elektrifizierung auf Treibhausgasneutralität umzustellen“, heißt es dort.

Beim Thema autonomes Fahren und Mobilität der Zukunft gibt es ebenfalls einige Schnittmengen. So forderte Diess im September eine Förderung für elektrische Carsharing-Dienste, die Regelung eines fairen und sicheren Zugangs zu Fahrzeugdaten und einen flächendeckender Ausbau des 5G-Netzes. Letzteres ist auch im Koalitionsvertrag eindeutig als Ziel benannt. Bezüglich der anderen Punkte finden sich zumindest bisher noch wenig konkrete Absichtserklärungen. So heißt es: „Neue Mobilitätsdienste und Carsharing sollen in eine langfristige Strategie für autonomes und vernetztes Fahren einbezogen werden“. In Bezug auf die Fahrzeugdaten strebt die Ampel ein Treuhänder-Modell an, „das Zugriffsbedürfnisse der Nutzer, privater Anbieter und staatlicher Organe sowie die Interessen betroffener Unternehmen und Entwickler angemessen berücksichtigt.

Von Steffen Schmidt