Wolfsburg

Betriebsbedingte Kündigungen soll es bei Volkswagen in Wolfsburg weiterhin nicht geben, stattdessen wollen das Unternehmen und der Betriebsrat gemeinsam die Fixkosten durch andere Maßnahmen einsparen. Ein Eckpunkteprogramm mit neuen Angeboten für Altersteilzeit- und Vorruhestands-Regelungen ist jetzt unter Dach und Fach. Weiterhin gilt grundsätzlich ein Einstellungsstopp, zudem kommen jetzt unbesetzte Planstellen auf den Prüfstand. Gesamtbetriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh versichert trotzdem: „Arbeitsverdichtung wird es nicht geben.“

Gesamtbetriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh: „Wir setzen Bewährtes fort. Der Betriebsrat hat vorgesorgt, dass die Abgänge nicht auf dem Rücken der übrigen beschäftigten erfolgen.“ . Quelle: Volkswagen AG

Die Zahl des Personals insgesamt soll beim Stand von Januar 2021 eingefroren werden. Wo nötig, werde aber neu besetzt, sagt Osterloh. Möglichst intern. VW-Personalvorstand Gunnar Kilian setzt deshalb auf Weiterbildung, um „die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und vor allem die Basis für die langfristige Beschäftigungssicherung zu erhalten.“ In konkreten Zahlen ausgedrückt: Das Qualfizierungsbudget wird um 40 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro erhöht. „Interne Transformation“ heißt das Zauberwort. Externe Neueinstellungen sind tabu – also fast – außer in den Bereichen Elektrifizierung, Digitalisierung und Batteriezellenentwicklung.

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian: „Die im Zukunftspaket verabschiedeten Leitlinien sind weiterhin bindend. Das bedeutet: Wir stärken die interne Transformation und bauen in Zukunftsbereichen Stellen auf – durch Qualifizierung und gezielte externe Besetzung.“ Quelle: Volkswagen AG

Aber Moment mal, ging es nicht ums Kostensparen? Langfristig funktioniere das schon, versichern sowohl der Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmervertretung. Es gibt eben mehrere Hebel, die die Umstrukturierung steuern – und einer ist die Altersteilzeit.

Eckpunkte zur Altersregelung Die Jahrgänge 1956 und 1957 bekommen „bei schnellstmöglichem Austritt“ eine Kompensation ihrer Rentenzahlung über die betriebliche Altersversorgung – laut „Mitbestimmen“ gilt das für die Hälfte der Rentenabschläge. Die Jahrgänge 1958 bis 1960 können sich über Teilzeit komplett freistellen lassen, erhalten zwischen 65 und 75 Prozent vom Monatsbrutto und Zuschüsse wegen der entstehenden Rentenlücke. Die Jahrgänge 1961 und 1962 bekommen eine (letzte) Chance, die Altersteilzeit zu beantragen, beim 1963er Jahrgang gibt es diese Möglichkeit im Moment sowieso schon laut der geltenden Regelung. Neu: Auch für den Jahrgang 1964 (mit Schwerbehinderung 1965) kommt jetzt die Altersteilzeit in Frage. Über Details will das Personalwesen in den nächsten Wochen auf Nachfrage informieren.

Die Jahrgänge 1956 bis 1964, für die jetzt Angebote mit betrieblichen Ausgleichszahlungen gemacht werden, umfassen laut Pressemitteilung des Unternehmens rund 11 500 Beschäftigte. Der bisherigen Erfahrung nach würden sich angesichts der neuen Angebote bis zu 900 für ein kurzfristiges Vorruhestandsmodell entscheiden. Und für eine Beschäftigtenzahl im „niedrigen vierstelligen Bereich“ käme wahrscheinlich die Altersteilzeit in Frage. Das entspräche einem Stellenabbau in Höhe von etwa 2000 bis höchstens 3000. Hinzu kämen Streichungen von Stellen, die schon länger nicht besetzt sind. Das werde aber immer im Einzelfall geprüft.

Für Unruhe hatte am Wochenende ein Bericht des Handelsblatts zu den neuen Beschlüssen gesorgt – wegen der Überschrift. Das Blatt titelte: „Volkswagen drückt die Fixkosten: Bis zu 5000 Stellen sollen gestrichen werden“. Dass es sich nicht um jetzt überraschend bekannt gewordene Kündigungen, sondern um eine Fortführung des Umstrukturierungsprozesses handelt, wird erst später im Text deutlich. Dort gibt es allerdings auch harsche Kritik an Volkswagen – es werde nicht genügend gespart. Die Betriebsratszeitung „Mitbestimmen“ wirbt unterdessen bei den Beschäftigten für das sozialverträgliche Altersregelungs-Paket.

Von Andrea Müller-Kudelka