Musik, Bierbuden, Essensstände, fröhlich klönende Menschen: Der Aktionstag der IG Metall in der Wolfsburger Innenstadt hatte schon fast etwas von einem Volksfest. Inhaltlich konnte es dabei kaum um Ernsteres gehen: Die Zukunft der deutschen Industrie und damit hunderttausender Arbeitsplätze. Daran jedenfalls ließen die Gewerkschaftler keinen Zweifel.

Lautstark setzten die Metaller an diesem Freitag bundesweit ein Zeichen. Über das ganze Land verteilt fanden Kundgebungen und Protestaktionen statt. Das Ziel: Vor den anstehenden Koalitionsverhandlungen sollten der kommenden deutschen Bundesregierung die eigenen Forderungen und der Ernste der Lage quasi eingehämmert werden. Die Veranstaltung in Wolfsburg, zu der sich gut 1000 Metaller – mehr waren wegen Corona auch nicht erlaubt – in der Innenstadt auf dem Hugo-Bork-Platz versammelten, war dabei die größte Deutschlands.

Deutschland muss Industrieland bleiben

Besagte Forderungen sprachen präsentierten der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Wolfsburg, Flavio Benites, IG Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger, VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo, die Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei VW, Adriana Gilbo, sowie VW-Vertreusnkörperleiter Florian Hirsch in kurzen Redebeiträgen.

Die einhellige Meinung: Deutschland muss Industrieland bleiben. Klimaschutz und sichere Arbeitsplätze würden sich nicht ausschließen, sondern seien sogar zwei Seiten der gliche Medaille. „Wandel braucht Sicherheit. Wenn hunderttausende Menschen Angst um ihren Job haben, kann Klimaschutz nicht gelingen“, sagte Thorsten Gröger. Damit sich der Wandel hin zu einer kimaneutralen Gesellschaft tatsächlich „fair“ und sozial verträglich vollziehe brauche es starke Gewerkschaften, betonte Daniela Cavallo. Die Arbeitnehmer seien es, die den Wandel vorantrieben und langfristig denken. „Vorstände kommen und gehen – wir bleiben und sorgen und um die Zukunft“, rief sie der Menge zu.

Von der neuen Regierung forderten die Metaller einen klaren Plan zur Gestaltung des Wandels. In der Auto-Hochburg Wolfsburg stand dabei am Freitag natürlich vor allem das Thema Transformation auf der Agenda. In dieser dürfe es keine Entlassungen geben, forderte Gröger. Damit das gelingt, müsse der Staat massiv investieren. Den Bedarf taxierte die Gewerkschaft auf 500 Milliarden Euro.

Qualifizierung als Schlüssel zum Erfolg

Denn die Transformation der Industrie sei keinesfalls nur Sache der Betriebe, stellte Florian Hirsch klar. Der Staat sei gefordert, die Unternehmen auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Sei es beim Ausbau regenerativer Energien oder Aufbau neuer zukunftsfähiger Geschäftsfelder. Denn der Schlüssel dafür, die Wertschöpfung in Deutschland zu behalten, sei die Beherrschung der Zukunftstechnologien. „Wenn wir das nicht können, wandern die Arbeitsplätze ab. Das Kapital hat keine Heimat“, machte Flavio Benites deutlich.

Vor diesem Hintergrund sei vor allem auch das Thema Ausbildung und Qualifizierung von zentraler Bedeutung. „Viele junge Leute machen sich Sorgen, ob ihre Ausbildung noch etwas wert ist“, schilderte Adriana Gilbo die Ängste der Jugend. Staat und Betriebe müssten deshalb gemeinsam für eine zukunftsfähige Ausbildung und lebenslange Qualifizierungsprogramme sorgen.

