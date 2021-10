Wolfsburg

Volkswagen-Konzern-Chef Herbert Diess will das Wolfsburger Werk und die Marke VW durch eine radikale Transformation wettbewerbsfähig und zukunftssicher machen. Gelinge das nicht, drohe ein massiver Stellenabbau – das soll Diess angeblich intern im Aufsichtsrat geäußert haben und hat damit ein gewaltiges Medienecho ausgelöst. Was denken die VW-Beschäftigten über die Debatte? Die hatten am Donnerstag den ersten und einzigen halbwegs normalen Arbeitstag im Stammwerk. Die WAZ hörte sich unter ihnen um und versprach ihnen Anonymität, um ein möglichst ehrliches Stimmungsbild einzufangen.

Viele Volkswagen-Beschäftigte sind verunsichert

Obwohl es bei Volkswagen eine Beschäftigungsgarantie bis 2029 gibt, sind viele Volkswagen-Beschäftigten aktuell verunsichert. Kurzarbeit, Chipmangel, ständig Diskussionen über das Aus der (in Wolfsburg gebauten) Autos mit Verbrennungsmotoren – das fördere nicht gerade die gute Laune in der Belegschaft, sagt ein Mitarbeiter. Viele hätten schlicht Angst um ihren Job. Gehe das so weiter, müsse sich ganz Wolfsburg Sorgen um seine Zukunft machen. Ein Arbeitskollege sieht’s ähnlich: „Ich mache mir Sorgen um den Konzern, ja...“

Produktion im Wolfsburger Stammwerk: Viele Beschäftigte sind verunsichert wegen ihrer Zukunftsaussichten. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Ein anderer Volkswagen-Mitarbeiter findet es nicht fair, Herbert Diess für die aktuelle Situation die Schuld zu geben: „Er hat nur die Realitäten benannt. Die aktuellen Probleme sind dadurch entstanden, dass der Betriebsrat ein E-Fahrzeug für Wolfsburg abgelehnt hatte und alles in Zwickau konzentriert haben wollte.“ Große Hoffnungen auf das Projekt Trinity setzt er nicht: „Dieses Modell hat eine so geringe Fertigungstiefe, dass nur noch ein Bruchteil der Beschäftigten benötigt wird.“ Seine Befürchtung: „Wir werden in Wolfsburg massiv Beschäftigung verlieren.“

Eigentlich sollten mehr statt weniger Leute in Wolfsburg arbeiten...

Das befürchtet auch ein Kollege: „Bislang bin ich immer davon ausgegangen, dass durch Neubauprojekte wie ’Campus Sandkamp’ eher noch mehr Menschen hier arbeiten werden. Aber offenbar habe ich mich da genauso getäuscht, wie uns Vorstand und Betriebsrat mit dem ’sozialverträglichen Stellenabbau“ im Rahmen des Zukunftspakts getäuscht haben. Ich bin einfach nur enttäuscht...“

Ausbildung bei Volkswagen: Ausbildungsplätze im Wolfsburger Stammwerk sind immer noch heiß begehrt. Quelle: Volkswagen

Ein anderer Mitarbeiter erklärte: „Alleingänge und solche Aussagen tragen nicht zur Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei. Volkswagen meisterte in der Vergangenheit Krisen immer in großer Teamarbeit mit dem Betriebsrat zusammen.“ Darauf baut auch ein anderer langjähriger Mitarbeiter: Grundsätzlich müsse auch der Standort Wolfsburg wettbewerbsfähig gehalten werden. Aber: „Notwendige Veränderungen müssen dabei ohne wenn und aber verträglich für Belegschaft und Stadt geplant werden.“

Facebook-Gruppe diskutiert erstaunlich sachlich und konstruktiv

Interessant ist auch der Blick in die Facebook-Gruppe „Ich halte zu Volkswagen, egal was passiert“ mit immerhin fast 24 000 Mitgliedern. Dort diskutieren die Mitglieder auffallend sachlich über die angeblichen Äußerungen von Konzern-Chef Herbert Diess: Der Standort Wolfsburg müsse wirtschaftlicher werden, schreibt ein User. „Das ginge auch ohne Mehrbelastung und Kündigungen. Das Werk muss moderner werden. Es müssen weniger Varianten pro Fahrzeug gebaut werden. Arbeitsschritte müssen vereinfacht werden. Wege müssen kürzer werden.“

Herbert Diess: Der VW-Chef will die Marke und den Konzern Volkswagen wettbewerbsfähig und zukunftssicher machen. Quelle: Carsten Koall

Ein anderer User greift den Faden auf: „Wolfsburg muss alles tun, um so schnell wie möglich ein Elektroauto zu bekommen.“ Ein Dritter meint: „Man hätte den Born nach Wolfsburg holen müssen. Ein ID.3-Derivat. So hätte man Zwickau nichts weggenommen und hätte ein volumenfähiges Auto. Wenn der ID.3 den Golf ersetzt, könnte man den ohne Probleme in Wolfsburg bauen.“ Andere weisen in die Zukunft: „VW sollte anfangen, einzelne Komponenten wieder selbst herzustellen. Was spricht gegen eine Chipfertigung (...) in Wolfsburg?“

Fazit der aktuellen Diskussionen unter Mitarbeitern und Markenfans: Ja, es gibt Zukunftsängste. Aber gleichzeitig auch konkrete, konstruktive Vorschläge, wie der Standort Wolfsburg zukunftssicher strukturiert werden kann. Eine echte Fundgrube – auch für den Vorstand.

Von Carsten Bischof