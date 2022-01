Abschied von Hiltrud Werner: „VW ist heute ein besseres Unternehmen“

Wolfsburg

Sie trat ihren Dienst zu einer denkbar schweren Zeit an: Als Hiltrud Werner im Februar 2017 Vorständin für Recht und Integrität im Volkswagen Konzern wurde, lag das Image des Autobauers während des Diesel-Betrugs quasi am Boden. Heute, fünf Jahre später, hat sich VW von dem riesigen Imageschaden fast vollständig erholt. Zu einem neuen Vertrag für Werner führte dieser Erfolg dennoch nicht: Der 31. Januar ist ihr letzter Tag als VW-Vorständin.

Hat am 31. Januar ihren letzten Tag im VW-Vorstand: Hiltrud Werner. Quelle: Volkswagen

Als Grund für ihre Austritt wurde in der Vergangenheit auch immer wieder über ein schwierige Verhältnis zu Konzern-Chef Herbert Diess spekuliert. Dieser findet nun zum Abschied Werners versöhnliche Wort und lobt die scheidende Vorständin in höchsten Tönen. „Volkswagen ist heute ein besseres Unternehmen als vor der Dieselkrise“, wiederholt er die Worte Larry Thompsons, der das nun abgeschlossene, durch die USA auferlegte Monitoringship zur Aufarbeitung der Diesel-Krise geleitet hatte.

Diess lobt Werner in höchsten Tönen

Dieser Erfolg sei auch ein großer Verdienst von Hiltrud Dorothea Werner, so Diess. In der Tat hatte Werner die Aufarbeitung des Diesel-Betrugs bei Volkswagen vorangetrieben und im Zuge dessen zahlreiche Initiativen in Sachen Integrität und Compliance vorangetrieben. Ihr erklärtes Ziel: Ein solcher Betrug dürfe in der Zukunft nicht mehr möglich sein. „Wir haben viel bewegt bei Volkswagen – auch beim Thema Integrität hast du viele erfolgreiche Initiativen angestoßen und umgesetzt. Ich fand vor allem die zahlreichen Dialogveranstaltungen sehr wirksam“, stellt Diess Hiltrud Werner ein hervorragendes Arbeitszeugnis aus.

Tritt Werners Nachfolge an: Der bisherige VW-Chef-Jurist Manfred Döss. Quelle: Marijan Murat

Generell habe er die Zusammenarbeit mit ihr immer geschätzt, betont Diess. „ Schnelle Auffassungsgabe, Führungsstärke, die Fähigkeit komplexe, vieldimensionale Vorhaben und Projekte zu organisieren und stringent umzusetzen sowie unglaublich viel Compliance-Fachwissen“, zählt der Konzern-Chef die Stärken der Vorständin auf und dankt ihr für ihren unermüdlichen Einsatz.

Februar bringt großes Stühlerücken

Die Nachfolge Werners tritt am Dienstag, 1. Februar, Manfred Döss, an. Der bisherige Chef-Jurist hatte sich vor allem mit der juristische Bewältigung des Dieselskandals hervorgetan und soll dem Konzern einiges an Strafanzahlungen erspart haben.

Mit Werner verliert VW auch die bisher erst zweite Frau, die es in der langen Unternehmensgeschichte in den Konzern-Vorstand geschafft hatte. Dennoch gewinnt Volkswagen zum 1. Februar an Diversität in der obersten Führungsetage dazu: Mit der Audi-Vertriebschefin Hildegard Wortmann, die das auf Konzernebene neu geschaffene Vertrieb- und Marketingressorts übernimmt, und der Ex-Deutsche-Börse-Vorständin Hauke Stars kommen gleich zwei Frauen neu in den vergrößerten Konzernvorstand. Stars übernimmt das ebenfalls neu geschaffene Vorstandsressort IT.

Von Steffen Schmidt