Wolfsburg

Bisher war für VW-Beschäftigte, die mit dem Rad zur Arbeit kamen, an den Werkstoren Endstation. Damit soll nun bald Schluss sein – zumindest für einen kleinen Kreis. Im Wolfsburger Stammwerk startet im Oktober das Pilotprojekt „Mit deinem Rad ins Werk“. Die Vorbereitungen dafür befinden sich auf der Zielgeraden.

Im Rahmen des Projekts wird Volkswagen vorerst 500 Beschäftigten erstmals ermöglichen, mit ihrem privaten Fahrrad Teile des Werksgeländes beziehungsweise der Technischen Entwicklung zu befahren. Ziel des Vorhabens ist, Erfahrungen für eine mögliche Ausweitung der Radmobilität auf dem rund sechs Quadratkilometer großen Werksgelände zu sammeln und damit langfristig einem größeren Kreis die Zufahrt zum Gelände zu ermöglichen.

„Mit diesem Angebot wird der Arbeitsweg für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem Rad zur Arbeit kommen, noch attraktiver“, freute sich Werkleiter Rainer Fessel. Schon jetzt würden immer mehr Beschäftigte mit dem Rad zur Arbeit kommen oder darüber nachdenken. „Mit unserem Pilotprojekt wollen wir diesen Trend weiter fördern und den Arbeitsweg vor allem auch für radpendelnde Beschäftigte in den direkten Bereichen einfacher und schneller machen.“

Pilotprojekt gilt zunächst für Südstraße und TE

Räumlich ist das Pilotprojekt zweigeteilt: Ein Teilbereich führt vom Tor Sandkamp durch den Park entlang der Südstraße bis zum Eingang 17. Abgestellt werden können die Privaträder dann auf Höhe der Eingänge 6 und 17. Der zweite Teilbereich betrifft den Bereich der Forschung und Entwicklung, hier erfolgt die Zufahrt durch das FE-Parkhaus und über den FE-Haupteingang. Abgestellt werden können die Privaträder dann ein paar Meter westlich des Eingangs. Die baulichen und planerischen Vorkehrungen wie das Setzen von Schildern und Bodenmarkierungen, der Aufbau von Abstellanlagen und die Erarbeitung eines Konzepts zur Verkehrssicherheit laufen bereits.

Das Pilotprojekt richtet sich vor allem an Beschäftigte, die täglich ins Werk fahren und nicht im Home Office arbeiten können. Mitarbeiter von Fremdfirmen können nicht teilnehmen. Im Teilprojekt „Südstraße“ werden 400 Plätze für eine Teilnahme vergeben – jeweils 100 an Beschäftigte in Früh-, Spät- und Nachtschicht und 100 Plätze für Beschäftigte in Normalschicht. Weitere 100 Plätze sind für Mitarbeiter der Forschung und Entwicklung vorgesehen. Interessierte könne sich bis zum 6. Oktober dafür bewerben. Zugelassen für das Projekt sind auch Pedelcs, diese dürfen dann allerdings nicht auf dem Werksgelände geladen werden.

Ausweitung auf weitere Bereiche wird angepeilt

Das Pilotprojekt soll derweil nur der erste Schritt sein. „Ziel ist, bei einem positiven Verlauf das Angebot auf weitere geeignete Bereiche des Werkes auszuweiten. Um unsere Planung für die Zukunft optimal zu unterstützen, begleiten wir das Pilotprojekt auch wissenschaftlich“, informiert der Projektleiter Stefan Knipping.

Auch der Vorstandsvorsitzende radelt gerne: VW-Chef Herbert Diess (links) und Einkaufsvorstand Murat Aksel testeten im Elm das neue E-Mountain-Bike von VW-Tochter Ducati. Quelle: Screenshot Linked In

Die Corona-Pandemie kommt Volkswagen bei seinen Fahrradplänen sogar zugute. „Auf dem Arbeitsweg und dem Werksgelände selbst haben wir durch den ausgeweiteten Anteil an Home Office weiterhin ein reduziertes Verkehrsaufkommen. Insgesamt ein perfekter Zeitpunkt, um mit dem Piloten zu starten“, sagt Knipping.

Sicherheit geht vor

Um darüber hinaus ein sicheres Befahren des Geländes zu gewährleisten, ist die Teilnahme an dem Pilotprojekt mit einer Helmpflicht und einem vorab registrierten und auf Verkehrssicherheit geprüften Fahrrads verknüpft. Volkswagen organisiert dafür eine Verkehrssicherheitsprüfung für die registrierten Privaträder. Diese Prüfung und ein entsprechend auf dem Rad aufgebrachter Aufkleber sind Voraussetzung für die Zufahrt zum Werk. Dienstliche Fahrten sind mit den privaten Rädern nicht erlaubt.

Der exakte Starttermin im Oktober, an dem die ersten Radelnden ins Werk fahren, steht noch nicht fest. Er hängt von einer finalen Abnahme der Strecken mit einer Begehung der fertig präparierten Routen ab.

Der Betriebsrat, der auch in die Planungen eingebunden war, freut sich über das neue Angebot und hofft auf viele Teilnehmer – denkt aber auch schon einen Schritt weiter: „Die mögliche Bezuschussung eines E-Bikes durch das Unternehmen ist schon seit längerem Thema. Das Interesse aus der Belegschaft ist groß. Und auch der Vorstandsvorsitzende des Konzerns testet ja fleißig E-Bikes. Volkswagen als Top-Arbeitgeber stünde es gut zu Gesicht, hier mit attraktiven Angeboten voranzugehen. Ich fordere das Unternehmen daher auf, Lösungen aufzuzeigen, wie die Beschäftigten an attraktive Konditionen für E-Bikes gelangen können“, sagte Betriebsrats-Koordinator und TaskForce-Verkehr-Mitglied Jürgen Hildebrandt.

Von Steffen Schmidt