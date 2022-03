Wolfsburg

Wer will, dass sich Kunden Elektroautos kaufen, muss dafür sorgen, dass diese Autos im künftigen Kunden Gefühle wecken. Marketing-Strategen sprechen gerne vom „Haben wollen“-Effekt. Die Volkswagen-Strategen haben begriffen, dass sie mit ihren bisherigen, eigenwillig designten ID-Modelle die Masse nicht für Stromer begeistern können. Gleichzeitig beobachten sie seit langem, dass Käfer und Bulli immer noch Sympathieträger sind. Bei allen Altersgruppen.

Den neuen High-Tech-Elektro-Bulli mit Anleihen an den T1 zu designen, ist deshalb ein cleverer Schachzug. Der ID.Buzz könnte mit seinem freundlichen Smiley-Gesicht wirklich Menschen ansprechen, die sich niemals ein anderes ID-Modell kaufen würden. Es wäre nicht verwunderlich, wenn ein Elektro-Beetle im Käferdesign schon jetzt in der Technischen Entwicklung in Wolfsburg stehen würde...