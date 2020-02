Party mit mehr als 500 Liebesgrüßen für den Golf

Wolfsburg

Die Uhren ticken in Wolfsburg seit Montag anders. Die „8TageWoche“ zu Ehren des neuen VW Golf findet am Sonntag mit dem „Golf8-Tag“ ihr Ende und gleichzeitig ihren Höhepunkt. Gefeiert wird der wohl berühmteste Wolfsburger vor dem Phaeno in Sichtweite seines Geburtsortes.

Phaeno wird zur Videowall

Das Phaeno wird dabei quasi zur riesigen Videoleinwand, auf der die Wolfsburger ab 16 Uhr auf die große Party eingestimmt werden. Diese beginnt offiziell um 16.30 Uhr, wenn Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Jörg Hitpass, Marketing Leiter Volkswagen Deutschland, kurze Worte an die Besucher richten – ein Schulterschluss, der sinnbildlich ist für die Verbindung von Stadt und Werk.

Lokale Musik-Acts machen den Anfang

Anschließend steht ein weiteres Wolfsburger Eigengewächs auf der Bühne. Rapperin und Songwriterin Mainy Aiuto wird das Publikum mit ihrem breiten Spektrum an Liedern, das von Gangsta-Rap bis zu gefühlvollen balladenähnlichen Songs reicht, unterhalten.

Hier eine Hörprobe:

Wie der Golf selbst ist auch die Band „Pretty in Pink“ ein echter „local hero“. Seit 1988 liefert die Band frechen Rock’n Roll aus Wolfsburg und bringt die Songs der wilden 50er bis rosigen 70er Jahre auf die Bühne. Die Band, die vielen Wolfsburgern von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen bekannt ist, wird ab 17.25 Uhr spielen.

So klingen die Lokalmatadoren:

Liebesbeweise en masse

Es folgt um 18 Uhr eine große Lichtshow mit Musik und einer hundertfachen Liebeserklärung an den Golf. Denn die innerhalb der Aktionswoche geposteten Selfies mit „8er-Kussmund“ werden dann an die Fassade des Phaenos projiziert. Bislang haben sich satte 500 Wolfsburger und Sympathisanten an der Kampagne beteiligt und ihren „8er-Kussmund“ gezeigt. „Die Stadt ist gespannt auf viele weitere Posts und hochgeladene Bilder auf 8TageWoche.de sowie Besucher beim Event am Golf8Tag. Darüber hinaus freut sich die Stadt sehr, dass sich auch örtliche Partner und Unternehmen an der Aktion beteiligen“, zieht Stadtsprecherin Sabrina Dünschede eine zufriedene Zwischenbilanz.

So läuft die „8er-Kussmund-Aktion“ Seit Montag läuft die große Selfie-Aktion im Rahmen der „8TageWoche“. Wem es gelingt, einen „8er-Kussmund“ zu formen – so, wie es Wolfsburger Models und Prominente derzeit auf Plakaten und in den sozialen Medien vormachen – der kann eine besondere Reise mit dem Golf 8 gewinnen. Mit Unterstützung von Derpart werden drei Reisen für jeweils zwei Personen von Wolfsburg nach München zur Fußball-EM 2020 verlost, inklusive zwei Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel mit Frühstück, zwei Eintrittskarten zum Spiel Deutschland gegen Portugal und ein Welcome Dinner mit einer bekannten Sportgröße. Dazu muss das Selfie online unter 8TageWoche.de hochgeladen werden. Jeder hochgeladene 8er-Kussmund nimmt dann automatisch am Gewinnspiel teil. Zusätzlich sind alle, die sich mit dem Golf verbunden fühlen, dazu aufgerufen, ihre Sympathie mit einem 8er-Kussmund-Selfie auch über Facebook oder Instagram mit #8TageWoche öffentlich zu machen. Alle Fotos werden am „Golf-8-Tag“ zudem an die Außenwand des Phaeno projiziert.

„ Geier Sturzflug “ zum Abschluss

Der dritte musikalische Act und damit die Headliner betreten ab 18.15 Uhr die Bühne: Die 1979 gegründete Neue-Deutsche-Welle-Gruppe „ Geier Sturzflug“ steigert dann auf der Bühne das „Bruttosozialprodukt“ – 1983 landeten sie mit dem Lied einen Nummer-1-Hit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr zweiter Riesen-Hit „Pure Lust am Leben“ passt dabei perfekt zum neuen Golf. Nicht umsonst wirbt VW mit dem Slogan „Life happens with a Golf“.

Die „Pure Lust am Leben“ klingt so:

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Und wer weiß? Vielleicht lässt sich auch der neue Golf bei der Party zu seinen Ehren blicken.

Das ist das Programm 16 bis 16.30 Uhr: Warm-Up 16.30 bis 16.35 Uhr: Begrüßung durch Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Jörg Hitpass, Marketing Leiter Volkswagen Deutschland 16.35 bis 17 Uhr: Mainy Aiuto 17.25 bis 17.55 Uhr: Pretty in Pink 18 bis 18.10 Uhr: Lightshow mit Musik und Projektion der 8er-Kussmund-Selfies auf der Phaeno-Außenwand 18.15 bis 18.55 Uhr: Geier Sturzflug

Von Steffen Schmidt