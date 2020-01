Wolfsburg

Volkswagen erinnert am internationalen Holocaust-Gedenktag am Montag, 27. Januar, mit einer Gedenkveranstaltung im Werk Wolfsburg an die Befreiung des damaligen NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor 75 Jahren.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit einer Kranzniederlegung am Gedenkstein an der Südstraße (Eingang 2) und einer Schweigeminute für die Opfer von Zwangsarbeit, Verfolgung und Rassenwahn während des Nationalsozialismus. Im Anschluss wird im Forum des Konzernarchivs von Volkswagen die Ausstellung von Dr. Karl Teille „ Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Fotografien und Gedichte zur Shoa“ eröffnet.

Fotografien, Gedichte und Musik

Die Ausstellung zeigt künstlerische Großformat-Fotografien in Verbindung mit Gedichten von Opfern des Holocaust. Die Gedichte liest Bernd Upadek vom Scharoun-Theater Wolfsburg, das Streichquartett des Philharmonic Volkswagen Orchestra begleitet die Gedenkstunde musikalisch.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können nach vorheriger Anmeldung an der Gedenkveranstaltung teilnehmen. Ihre Anmeldung richten sie bis Mittwoch, 22. Januar, per E-Mail an history@volkswagen.de oder unter Tel. 05361/925667.

Von der Redaktion