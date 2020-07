Wolfsburg

Es ist eine echte Sensation: Wolfsburg bekommt die nach Heilbronn deutschlandweit zweite Filiale der weltweit renommierten Softwareprogrammierschule École 42 in Paris. Unter dem Namen „42Wolfsburg“ entsteht in der Markthalle am Nordkopf Platz für 600 Studenten. Schon ab Mai 2021 soll der erste Jahrgang das Studium anfangen.

Paris, Seoul, das Silicon Valley, Madrid, Rio und nun also auch Wolfsburg. Die Autostadt tritt mit der Programmierschule einem elitären Kreis bei. Denn die École 42, die 2013 vom französischen Milliardär Xavier Niel in Paris ins Leben gerufen wurde, hat sich mittlerweile auf der ganzen Welt den Ruf erarbeitet, hervorragende IT-Fachkräfte auszubilden. Einige der größten Digital-Unternehmen gehören zu den Förderern der Schule. Oft werden die Absolventen schon während ihres Studiums von Top-Unternehmen der Branche rekrutiert.

Volkswagen nimmt dafür 3,7 Millionen Euro allein im erster Jahr in die Hand

Nun gehört auch Volkswagen zu den Förderern. Denn „42Wolfsburg“ geht maßgeblich auf die Initiative des Konzerns zurück. Volkswagen nimmt dafür 3,7 Millionen Euro allein im erster Jahr in die Hand. „Uns fasziniert das Konzept der École 42. Ähnlich wie die Fakultät 73 sind keine formalen Anforderungen für die Aufnahme nötig, sondern die individuellen Fähigkeiten und das Talent stehen im Vordergrund“, sagte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian.

Und natürlich erhoffe man sich durch die Programmierschule IT-Fachkräfte für den Konzern zu gewinnen. Diese werden dringend benötigt. Bis 2025 will VW rund 11 000 IT-Experten einstellen. Anders als bei der konzerneigenen Fakultät 73 steht den Absolventen ihr Weg allerdings völlig offen. „Wir glauben aber schon, dass wir als Arbeitgeber sehr attraktiv sind und viele spannende Projekte zu bieten haben“, sagte Kilian. Zudem werde man mit Praktika um die Studenten der neuen Schule werben.

Betrieben wird die Schule vom neu gegründeten gemeinnützigen Verein „42Wolfsburg“, deren Präsident Ralph Linde, Leiter der Volkswagen Group Academy. „Um an der Schule angenommen zu werden sind kein Abschlüsse notwendig. Die Ausbildung ist komplett kostenfrei und steht jedem – unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft – offen“, erläutert Linde.

Die Absolventen erhalten lediglich einen Nachweis ihrer erbrachten Leistungen

Das pädagogische Konzept ist dabei so innovativ wie die Lehrdisziplin selbst. Die zukünftigen Programmierer lernen ohne Lehrer und Vorlesungsverzeichnis, sondern erschließen sich eigenverantwortlich in Lerngruppen die Inhalte selbst. Eine weitere Besonderheit: Bei Abschluss gibt es kein Diplom oder Ähnliches. Die Absolventen erhalten lediglich einen Nachweis ihrer erbrachten Leistungen. Ihre Job-Chancen mildert dies keineswegs. „95 Prozent der Absolventen sind auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich“, sagt Linde.

Auch die Stadt Wolfsburg hofft von der IT-Schmiede zu profitieren. „Das Konzept passt perfekt zu unserem Weg zur digitalen Musterstadt“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Er hoffe auch, dass sich durch die neuen Studenten eine junge Szene in Wolfsburg bildet, die zur Attraktivität der Stadt beitrage.

So läuft die Aufnahme an der „42Wolfsburg“ Bei dem Auswahlverfahren zählen Talent und Motivation. Jeder kann versuchen, das Zulassungsverfahren erfolgreich zu durchlaufen, unabhängig von Alter und Vorbildung. Wer den Online-Eignungstest erfolgreich abschließt, qualifiziert sich damit, an einem der vier Auswahlverfahren teilzunehmen, bei dem vor Ort praxisorientierte Projekte bearbeitet werden. Die besten Absolventen dieser „Piscine“ genannten Auswahlphase bekommen einen Platz für eine drei- bis fünfjährige Ausbildung. Die „Piscines“ der „42Wolfsburg“ sind für Januar, Februar und März geplant. Für das Studium werden dann keinerlei Gebühren verlangt. Innerhalb von drei bis fünf Jahren müssen dort Projekte in 21 Niveaustufen abgeschlossen werden.

Die ersten 150 Studenten sollen schon im Mai 2021 an der „42Wolfsburg“ starten. Die Auswahlverfahren beginnen im Januar. Im Laufe des Jahres 2021 sollen insgesamt 600 Studierende aufgenommen werden. Geschäftsführer der „42Wolfsburg“ ist Dr. Max Senges, der auf eine fundierte Berufserfahrung sowohl in Forschung und Lehre sowie zehn Jahre bei Google in Berlin und im Silicon Valley zurückblickt. Zudem besitzt er einen Lehrauftrag an der renommierten Universität Stanford.

Von Steffen Schmidt