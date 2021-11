„42 Wolfsburg“: Die Programmierschule begrüßt 130 neue Studierende

Innenstadt

Wie begrüßt man Neuankömmlinge am besten? Mit einer Party! Und so lud die Programmierschule „42Wolfsburg“ am Freitag die erfahrenen und neuen Studierenden sowie interessierte Gäste zum Winterfest in ihre Räume in der alten Markthalle ein.

Am Montag kamen 130 neue Studierende in die „42 Wolfsburg“

Die von Volkswagen massiv unterstützte Programmierschule ist im Frühjahr mit 150 Studierenden gestartet, am vergangenen Montag kamen weitere 130 hinzu. „Leider konnten sich wegen der Pandemie noch nicht alle persönlich kennenlernen“, sagt Max Senges, Leiter von „42Wolfsburg“. Aktuell arbeite man im hybriden Modus: 85 Studierende dürfen gleichzeitig vor Ort sein, der Rest muss sich digital mit ihnen vernetzen. Was manche Studierende gar nicht schlimm finden, denn: So sehe ihre Arbeit in Zukunft ja ohnehin aus.

Die Programmierschule „42 Wolfsburg" lud am Freitag zum Winterfest ein und begrüßte dabei 130 neue Studierende

Aber bis sie (wieder) ins Berufsleben einsteigen können, müssen sie erst einmal die innovative Programmierschule in der Markthalle absolvieren. Und Leiter Max Senges erklärte Besuchern und Neu-Studierenden bei einem Rundgang erst einmal das Gebäude: „Wir haben 200 Rechner und Platz für 600 Studierende“. Aktuell gebe es 280 Studierende aus 20 Nationen, man verständige sich untereinander überwiegend auf Englisch – was ohnehin die Programmiersprache ist. Rund die Hälfte aller Studierenden komme aus ganz Europa und etwa ein Viertel aus der Region.

Hier geht es um kreatives Arbeiten im Team

Denen steht als zentraler Treffpunkt eine große Cafe-Bar zur Verfügung: „Hier wird viel Kaffee getrunken“, sagte Max Senges und lachte. Kaffee fördere den kreativen Austausch – und genau darum geht es bei „42 Wolfsburg“: Die Studierenden sollen Aufgaben im Team lösen.

Neu bei „42 Wolfsburg“ und schon begeistert: Saskia Mischnick (r.) und Alina Pielaszkiewicz. Quelle: Roland Hermstein

Und Spaß dabei haben: Ihnen steht eine Bibliothek ebenso zur Verfügung wie ein Kickertisch. Auf besonderen Praxisflächen können sie Ideen testen – Fortgeschrittene nutzen die Werkstatt. Und zeigen beispielsweise, dass richtig programmierte 3-D-Drucker komplexe Gegenstände herstellen können. Ein klarer Fingerzeig in Richtung späteres Berufsleben.

Aber jetzt hieß es erst einmal, Neuankömmlinge zu begrüßen. Wie Saskia Mischnick und Alina Pielaszkiewicz. Sie sind erst seit Montag in Wolfsburg und haben die „42 Wolfsburg“ schon lieben gelernt. „Hier hilft jeder jedem“, betonte Mischnick. Und die Atmosphäre sei sehr entspannt. „Und die Inhalte sind sehr flexibel“, sagte Pielaszkiewicz. Trotz des automobilen Ausbildungsschwerpunktes sei man eben nicht an die Autoindustrie gebunden, sondern könne später verschiedene Richtungen einschlagen.

Von Carsten Bischof