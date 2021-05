42 Wolfsburg: Das sagen die ersten Studenten

Wolfsburg

Nach der feierlichen Eröffnung der Programmierschule „42 Wolfsburg“ von VW am Montag, geht es am Dienstag mit dem Lernbetrieb auch schon los: 170 Studierende bilden ab dem 11. Mai den ersten Jahrgang der gemeinnützigen Coding Schule und beginnen mit ihrer Ausbildung. Bereits im kommenden Jahr sollen dann schon bis zu 600 Studentinnen und Studenten in der Wolfsburger Markthalle zu Software-Entwicklerinnen und Entwicklern ausgebildet werden.

Vorher musste die Studenten des Premierenjahrgangs durch ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren. Zugangsbeschränkungen wie das Abitur existieren nicht. Die Schule steht grundsätzlich jedermann offen, einzig Talent und Engagement entscheiden über die Aufnahme und den Erfolg.

Gemeinsames Lernen steht im Mittelpunkt

Dementsprechend divers geht es an der 42 Wolfsburg zu. Die 170 Studenten stammen aus 30 verschiedenen Nationen und sind zwischen 18 und 57 Jahren alt. Der Frauenanteil beträgt 25 Prozent. „Das ist schonmal gut für den Anfang“, sagt Sophie Viger, CEO des internationalen 42-Netzwerks am Montag bei der Eröffnung. Die Diversität weiter zu steigern, sei ihr ein großes Anliegen. Denn: Unterschiedliche Perspektiven würden zu besseren Ergebnissen führen.

Sophie Viger, CEO des 42-Netzwerks, war digital zugeschaltet. Quelle: Volkswagen

Genau deswegen steht auch „Peer Learning“ im Mittelpunkt des Bildungskonzepts der Schule. Die Studenten finden sich in Gruppen zusammen und bearbeiten selbstständig Problemstellungen. Im Vordergrund steht das gemeinsame „Lernen lernen“, wie es Viger beschrieb. Sozialverhalten und Teamwork spielen eine ebenso große Rolle. Daran sehe man auch: Die Vorstellung des allein programmierenden Nerds ist nicht mehr zeitgemäß“, sagte der Präsident des Trägervereins Ralph Linde.

Studenten schätzen den Zusammenhalt und das Teamwork

Genau diese innovativen Ansätze machen die Schule so attraktiv für die Studenten. „Klar will ich unterschiedliche Programmiersprachen lernen, aber vor allem will ich mit anderen Menschen konstruktiv zusammenarbeiten. Die 42 vermittelt nicht nur ’hard skills’, sondern auch soziale Kompetenzen, die man auf dem regulären Bildungsweg so nicht lernt“, sagte die 22-jährige Camilla Amalie Bartell aus Dänemark, die zum ersten Jahrgang der Schule gehört.

Von dieser Erfahrung zeigt sich auch die 35-jährige Margarete Müller aus Hamburg begeistert. Bei den Aufnahmetests habe sie bereits viele Leute kennengelernt und alle hätten eines gemeinsam: „Sie wollen zusammen programmieren“, betont sie. In den gemeinsamen Projekten profitiere man dabei vom Wissen des Anderen. „Man arbeite zusammen, man hilft sich untereinander“, fasst sie zusammen.

„Eine zweite Chance für alle“

„Ich war erst verwirrt von dem pädagogischen Ansatz ohne Lehrer und Vorlesungen“, gesteht der 24-Jährige Hendrik Lehmann aus Wolfsburg. Aber: „Aber ich glaube, dass es ein großen Vorteil gegenüber dem traditionellen Ansatz hat, weil man tatsächlich Dinge lernt, die man später in der Praxis und im Beruf braucht.“

Der belgische Student Vincent Heymans lobt vor allem die fehlenden Zugangsbarrieren. „Die 42 Wolfsburg demokratisiert Bildung weil sie für jedermann zugänglich ist – egal wie viel man vorher schon codiert hat. Sagt der 26-Jährige. „Die Schule ist eine zweite Chance für alle, die nicht in das reguläre System passen und damit eine großartige Möglichkeit, ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen und das eigen Potential voll auszuschöpfen.“

Von Steffen Schmidt