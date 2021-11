Wolfsburg

Tiefes Durchatmen bei Volkswagen in Wolfsburg: Ab der Frühschicht am Mittwoch gilt 3G im Stammwerk. Rein darf nur, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Der Werkschutz war seit 3.30 Uhr an allen Eingängen und Zufahrten präsent und kontrollierte mit deutlich mehr Personal als üblich die 3G-Nachweise. Viele hatten nach dem Chaos an den Testzentren in Wolfsburg am Dienstagabend kein gutes Gefühl in der Magengegend – und wurden sehr positiv überrascht: Sowohl der Wechsel von der Nacht- zur Frühschicht als auch von der Früh- zur Spätschicht verlief reibungslos. Allein zwischen 4 und 7 Uhr passierten über 10.000 VW-Mitarbeiter die Werkstore.

Daumen hoch für die Organisation

Einer der ersten Augenzeugen war Uwe Hilger (Leitstand Lackiererei Halle 15): „Ich kam aus der Nachtschicht und war gespannt, wie lang die Schlangen sein werden“, berichtete er. „Gott sei Dank gab es keine.“ Die Kontrollen an Tor 17 hätten schon am Tunneleingang stattgefunden – „in ausreichender Anzahl und ohne Staus.“ Von ihm gab es den Daumen hoch für die Organisation.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die gleiche Erfahrung machte auch Thomas Heyn, der durch Tor 17 ins Werk hinein ging: „Es ging alles gesittet zu, es sind mehrere Vor-Kontrollpunkte organisiert worden, an denen die Papiere kurz gesichtet wurden. Die Wartezeiten waren kurz – bis auf kleine Staus, die sich schnell auflösten.“

Volkswagen Tor Ost: Die Busse ließen ihre Passagiere vor dem Tor aussteigen – der Werkschutz musste ihre 3G-Nachweise kontrollieren. Es klappte reibungslos. Quelle: Britta Schulze

Angenehm überrascht war auch Mauro Olivieri, der durchs Tor Ost zur Service Factory in Halle 19 gehen musste: „Es war ruhig am Werkstor, ich bin schnell reingekommen.“ Ein TE-Mitarbeiter, der ungenannt bleiben möchte, sagt: „Ich war schon um 6.25 Uhr am TE-Haupteingang. Die Kolleginnen und Kollegen waren alle sehr nett und gut vorbereitet.“ Lediglich an der LKW-Wache habe es sich „ein wenig gestaut“.

Zur Galerie Schichtwechsel: Die 3G-Kontrollen an den VW-Werkstoren funktionieren reibungslos. Der Werkschutz war mit vielen, freundlichen Helfern im Einsatz.

Kein Wunder, dass Armin Tornow, Einsatzleiter des Werkschutzes, mittags entspannt war: „Unsere Leute sind seit 3.30 Uhr im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Und das machen sie großartig.“ Wovon sich die WAZ am Tor Ost überzeugen konnte: Die vielen Werkschutzmitarbeiter wiesen ihre VW-Kollegen auf die Maskenpflicht im Kontrollbereich hin, kontrollierten die 3G-Nachweise und sorgten für einen freundlichen, aber zügigen Schichtwechsel. Stress oder böse Worte? Fehlanzeige.

In den nächsten Tagen soll sich die Lage laut Armin Tornow trotz teilweise Drei-Schicht-Betriebs weiter entspannen: Geimpfte und genesene VW-Beschäftigte könnten sich ihren Werksausweis dauerhaft freischalten lassen und wie gehabt durch die Drehtüren gehen. Für die ungeimpften Kollegen, die täglich kontrolliert werden müssen, würden vor den jeweiligen Werkstoren Container (Service Points) aufgestellt. So könne man die Ströme in den Schichtzeiten entzerren. Und schrittweise das Werkschutz-Personal an den Werktoren wieder runterfahren.

Von Carsten Bischof