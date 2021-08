34 485 Motorräder ausgeliefert: VW-Tochter Ducati feiert tolles erstes Halbjahr

Bologna

Der starke Aufwärtstrend bei VW-Tochter Ducati setzt sich fort: Bis zum Ende des ersten Halbjahres 2021 lieferte das Unternehmen 34 485 Motorräder aus. Das entspricht einer Steigerung von 43 Prozent gegenüber 2020 und einem Plus von neun Prozent im Vergleich zu 2019. Insbesondere der Juni war mit 8598 verkauften Einheiten weltweit der beste Monat aller Zeiten für den italienischen Motorradhersteller.

Verkaufsschlager: Die neue Multistrada V4 ist die weltweit aktuell beliebteste Ducati. Quelle: Britta Schulze

Der Auftragsbestand (noch auszuliefernde Motorräder) ist mit plus 63 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020 und einem Wachstum von 284 Prozent im Vergleich zu 2019 der höchste, den das Unternehmen zum Ende des ersten Halbjahres je verzeichnet hat.

Ducati-Vertriebs-Chef Francesco Milicia ist begeistert

Ducati-Vertriebsleiter Francesco Milicia betont: „Trotz der enormen Komplexität in der Zulieferindustrie und im Transportsektor mit Lieferverzögerungen und Rohstoffmangel sowie den durch die vielen Lockdowns aufgeworfenen Schwierigkeiten im ersten Halbjahr 2021 in verschiedenen Teilen der Welt, verzeichnete Ducati ein beträchtliches Wachstum, das die Prä-COVID-Zahlen um fast 10 Prozent übertraf. Der Auftragsbestand ist ebenfalls hervorragend und zeigt, dass Enthusiasten die 2021er Modelle wertschätzen und die Ducatisti-Familie sich zunehmend erweitert.“

Das stärkste Wachstum wurde in Australien erreicht (plus 82 Prozent), gefolgt von Italien (plus 55 Prozent) – das sich mit 6071 Motorrädern als Hauptmarkt bestätigte –, Japan (plus 53 Prozent) und Nordamerika (plus 51 Prozent). Die am häufigsten ausgelieferten Motorräder waren die Multistrada V4, die Scrambler 800, getragen vom Erfolg der Nightshift- und Icon Dark-Modelle, und die Streetfighter V4. Auch die Verkaufszahlen der neuen Monster, so Milicia, seien „bemerkenswert“.

Von Carsten Bischof