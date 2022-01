Wolfsburg

Egal ob Gastronomie, Veranstaltungen oder Einzelhandel: Die strengen Corona-Bestimmungen machen vieles im Leben derzeit komplizierter. Dazu gehört der Abholvorgang eines Autos. Denn die 2G- bzw. 2 G-plus-Regeln für den Besuch der Autostadt in Wolfsburg, gelten auch für Personen, die Fahrzeug abholen wollen. Für VW-Beschäftigte gibt es allerdings eine Alternative.

Autostadt: Regeln und Öffnungszeiten Aufgrund der in Niedersachsen geltenden Neujahrsruhe ist der Parkbetrieb der Autostadt bis 15. Januar teilweise eingeschränkt . Geöffnet haben täglich von 10 bis 18 Uhr lediglich die Markenpavillons, das ZeitHaus, das KundenCenter und die KonzernWelt. Vorab gebuchte Bildungs- und Fahrsicherheitsangebote und Probefahrten sind möglich. Die Restaurants „Das Brot.“ und Lagune sind ebenfalls geöffnet.

. Geöffnet haben täglich von 10 bis 18 Uhr lediglich die Markenpavillons, das ZeitHaus, das KundenCenter und die KonzernWelt. Vorab gebuchte Bildungs- und Fahrsicherheitsangebote und Probefahrten sind möglich. Die Restaurants „Das Brot.“ und Lagune sind ebenfalls geöffnet. Für den Eintritt in die Autostadt gilt die 2-G-plus-Nachweispflicht . Das bedeutet, dass neben einem offiziellen Impfnachweis oder einem bestätigten Genesenennachweis ein negativer Antigen- (kostenfreier Bürgertest, max. 24 Std. gültig) oder PCR-Test (max. 48 Std. gültig) erforderlich ist. Sofern bereits eine Booster-Impfung erfolgt ist, entfällt die Testpflicht. Die 2Gplus-Nachweispflicht gilt auch für die Abholung eines Fahrzeugs ebenso wie für die unbegleiteten Probefahrten. Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sind von der Nachweispflicht ausgenommen.

. Das bedeutet, dass neben einem offiziellen Impfnachweis oder einem bestätigten Genesenennachweis ein negativer Antigen- (kostenfreier Bürgertest, max. 24 Std. gültig) oder PCR-Test (max. 48 Std. gültig) erforderlich ist. Sofern bereits eine Booster-Impfung erfolgt ist, entfällt die Testpflicht. Die 2Gplus-Nachweispflicht gilt auch für die Abholung eines Fahrzeugs ebenso wie für die unbegleiteten Probefahrten. Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sind von der Nachweispflicht ausgenommen. Überall auf dem Gelände besteht zudem die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske der Standards FFP2 oder KN95/N95. Eine sogenannte OP-Maske reicht nicht aus.

oder KN95/N95. Eine sogenannte OP-Maske reicht nicht aus. Eine Registrierung zur digitalen Kontaktnachverfolgung via e-Guest App oder Luca-App ist bei einem Besuch der gastronomischen Angebote sowie bei Veranstaltungen nötig.

Die Fahrzeugübergabe an Volkswagen-Kunden ist im Prinzip das Kerngeschäft der Autostadt in Wolfsburg. Im Vor-Corona-Jahr 2019 holten beinahe 150 000 Personen ihren Neuwagen in Wolfsburg ab. Alltag also. Doch wer derzeit sein Fahrzeug in der Autostadt im Empfang nehmen möchte, der muss einiges beachten – und eventuell draußen bleiben.

Ungeimpfte müssen Vollmacht ausstellen

Auf den Punkt gebracht: Wer nicht gegen das Corona-Virus geimpft oder von diesem genesen ist, der hat aktuell keine Chance, sein Auto in Wolfsburg abzuholen. Denn aufgrund der Niedersächsischen Landesverordnung gilt wie vielerorts auch für den Zutritt zur Autostadt die 2G-plus-Regel. Die Fahrzeugabholung ist da keine Ausnahme. Das bedeutet: Neben einem offiziellen Impfnachweis oder einem bestätigten Genesenennachweis muss zusätzlich ein negativer Antigen- oder PCR-Test vorgelegt werden. Nur wer bereits seine Booster-Impfung nachweisen kann, muss keinen Test vorlegen.

VW-Beschäftigte können auf Halle 52 ausweichen

Für Personen, die diese Kriterien nicht erfüllen können, bleibt nur die Möglichkeit, die Abholung jemand anderem zu überlassen. „Wer ungeimpft ist und dennoch in der Autostadt abholen möchte, kann per Vollmacht eine andere Person mit der Abholung betrauen“, teilt die Autostadt auf WAZ-Anfrage mit. Insbesondere ist das für Personen von Interesse, die ihren Abholtermin schon vor Inkrafttreten der strengeren Bestimmungen vereinbart haben.

Einzig ungeimpfte VW-Beschäftigte kommen um die Ausstellung einer Vollmacht zwar herum, aber dennoch nicht in die Autostadt hinein. Denn für diese gibt es auch während der Pandemie weiter die Möglichkeit, ihr Fahrzeug auf dem Werksgelände in Halle 52 abzuholen.

Dort gilt lediglich die 3G-Regel. Heißt: Neben einem Impf- und Genesenennachweis ist auch ein aktuell gültiger, negativer Corona-Test ausreichend. Die Abholung in Halle 52 ist dabei grundsätzlich für alle VW-Beschäftigte möglich – egal ob es sich bei dem Fahrzeug um einen Dienstwagen. ein Leasing- oder ein gekauftes Fahrzeug handelt.

Von Steffen Schmidt