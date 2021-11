Wolfsburg

Stell dir vor, deine Lieblings-Motorradmarke sagt ihre 100-Jahr-Feier kurzfristig wegen Corona ab – und trotzdem pilgern tausende Fans zum Stammsitz. So geschehen jetzt in Madello del Lario am Comer See in Italien, dem Sitz der Kultmarke Moto Guzzi. Unter den Feiernden waren auch Autostadt-ZeitHaus-Chef Andreas Hornig sowie die Bugatti-Fahrzeug-Entwickler Norbert Blyszcz und Christian Willmann.

„Für Guzzisti ist die Fahrt zum Comer See eine Pilgerreise“

Andreas Hornig und Norbert Blyszcz (beide 59) waren schon einige Male in Mandello del Lario: „Für Guzzisti ist die Fahrt zum Comer See eine Pilgerreise“, sagt Blyszck – und lacht. Seit Ende der 1970er Jahre sei er mit dem Guzzi-Virus infiziert, „der Mythos der Marke hat mich von Anfang an fasziniert.“ Die Kultmarke hat bei ihm sichtbare Spuren hinterlassen, hat er doch mehrere Guzzis restauriert, umgebaut und getunt. In der hiesigen Region nennen ihn viele respektvoll den „Guzzi-Papst“.

Auch ohne 100-Jahr-Feier: Tausende Moto Guzzi-Fans trafen sich in Mandello del Lario. Quelle: privat

Nach Mandello del Lario fuhr er diesmal auf einer alten Tourenmaschine von Moto Guzzi aus dem Jahr 1976. Andreas Hornig saß noch bequemer: Er besitzt den Kulttourer California, Baujahr 1981. Einen Teil 1200 Kilometer langen Strecke legte Hornig aus organisatorischen Gründen im Transporter zurück. Norbert Blyszcz dagegen fuhr nur über Landstraßen bis zum Comer See, „denn Autobahnen sind tabu.“ Vor Ort trafen beide dann auf tausende Gleichgesinnte. Laut italienischen Medien sollen es über 8000 Guzzisti gewesen sein – im 10.000 Einwohner zählenden Ort am Comer See. Obwohl die Jubiläumsfeier abgesagt wurde. wohlgemerkt.

Guzzi-Fans sind eine offene, große Familie

„Moto Guzzi-Fans sind eben ganz speziell“, sagt Andreas Hornig und schmunzelt. „Es ist auch egal, ob Dein Motorrad ölt und seine Eigenarten hat. Wir nennen es ’Charakter’“. Hinzu komme, dass Guzzisti „sehr offen und kommunikativ“ seien – man sei eine große internationale Familie.

Christian Willmann und seine Moto Guzzi vor dem ehrwürdigen Werk in Mandello del Lario. Quelle: privat

Das sieht Christian Willmann (49) genauso: „Guzzi-Fans leben ihre Marke.“ Er selbst kaufte sich extra für die Tour zum Jubiläum eine wunderschöne V11 Sport Limited Edition. Auch für ihn war es nicht die erste Tour zum Comer See: „Wir waren schon vor zehn Jahren bei der 90-Jahr-Feier hier.“ Diesmal fuhr er gemeinsam mit seinem Schwager Karsten Bartschat (58) nach Italien – und war baff: „Die ganze Stadt war voller Guzzi-Fans.“ Hier traf er sich auch mit seinem Arbeitskollegen Norbert Blyszcz und Andreas Hornig: „Essen, trinken, quatschen – das alles in einer tollen Gegend und bei schönstem Wetter – was will man mehr?“

Video: Andreas Hornig auf seiner Moto Guzzi

Christian Willmann besuchte mit seinem Schwager das Formel 1-Rennen in Imola

Nun, einen Wunsch haben sich Christian Willmann und Karsten Bartschat noch erfüllt: „Wir sind zum Formel 1-Rennen ins benachbarte Imola gefahren“, berichtet Willmann. „Auch ein tolles Erlebnis.“ Zur Erklärung: Bei diesem Rennen gab es den spektakulären Crash zwischen den beiden WM-Führenden Lewis Hamilton und Max Verstappen – was den italienischen Fans jedoch völlig egal gewesen sei, sagt Willmann lachend: „In der Formel 1 sind die alle Ferrari-Fans!“

Letztendlich war es ein toller Trip für alle. Für die Wolfsburger Moto Guzzi-Fans steht jedenfalls schon jetzt fest: „Wird die 100-Jahr-Feier 2022 nachgeholt, waren wir wieder nach Mandello del Lario...“

Von Carsten Bischof