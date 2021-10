Heiligendorf/Wolfsburg

Dennis Weber liebt Autoklassiker. Und er möchte, dass die schönsten Oldies in Erinnerung bleiben – etwa in Form von Modellfahrzeugen. Er selbst hat seinen 1972 Ford Knudsen Taunus Coupe im Maßstab 1:18 nachgebaut und damit in den sozialen Medien mächtig Aufmerksamkeit erzeugt. Und zwar soviel, dass ein namhafter deutscher Hersteller von hochwertigen Modellautos jetzt extra nach Wolfsburg reiste, um seinen Taunus aufwändig einzuscannen. „Ja, wir bringen ihn als Modellfahrzeug auf den Markt“, bestätigte der zuständige Mitarbeiter der WAZ. Einen konkreten Zeitpunkt konnte er aber noch nicht nennen.

Dennis Weber baut Autos von Freunden im Miniaturformat nach

Der Heiligendorfer Dennis Weber gehört zu den glücklichen Menschen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben: Der Kfz-Mechaniker ist Mitarbeiter der Autostadt und kümmert sich als Mitglied eines Mechanikerteams um die Klassiker des ZeitHauses. In seiner Freizeit hat er seinen Ford-Klassiker restauriert und baut zudem Autos von Freunden im Maßstab 1:18 nach – die Modelle sind dann rund 20 Zentimeter groß.

Gründlich: Die Maße müssen stimmen – schließlich werden die Modelautos später per Hand exakt nachgebaut. Quelle: Britta Schulze

Regelmäßig präsentiert er Modellautos in den sozialen Medien. So geschehen jüngst bei seinem Taunus und dem Granada Coupe für einen Bekannten. „Von dieser Resonanz war ich echt überrascht“, sagt der 54-Jährige. Er stellte eine – damals rein theoretische – Frage: Wenn es die beiden Coupes als Modelle gäbe, wer hätte Interesse daran? Die Antwort haute ihn um: „Über 2000...“

Die Modellbaufirma war sofort Feuer und Flamme

Er kontaktierte den Produktmanager eines bekannten deutschen Modellbauers – die WAZ hat versprochen, weder den Namen des Managers noch der Firma zu nennen –, und der war keineswegs überrascht: „Diese Modelle liefen bisher unter dem Radar. Aber das ändert sich gerade.“ Nach einigen Gesprächen stand fest: Der Hersteller bringt Webers Taunus sowie den Granada und einen seltenen Ford OSI als Modelle auf den Markt. Wenn Weber dafür sorge, dass man alle drei Originalautos an einem Tag in Wolfsburg einscannen könne – Weber schlug ein. Und brauchte eine ganze Woche, um alles zu organisieren.

Der Knudsen Taunus von Dennis Weber wird eingescannt und kommt als Modellauto auf den Markt

In dieser Woche war es soweit: Pünktlich standen die Besitzer von Taunus, Granada und OSI im Wolfsburger AutoMuseum – und das Scann-Team legte los. „Wir brauchen möglichst viele und genaue Daten, um die Modellfahrzeuge fertigen lassen zu können“, erklärte der Produktmanager vor Ort. Er selbst nahm einen Spezialzollstock in die Hand und fotografierte mit einer Kamera prägnante Stellen – etwa die legendäre Knudsen-Nase am Taunus oder die Größe der Zusatzscheinwerfer. Denn: „Alles bekommt man mit dem Scannen auch nicht hin.“

Zwei Tage brauchte das Team zum Einscannen der drei Autos

Sein Mitarbeiter befestigte unzählige Messpunkte an den Autos, scannte sie ein und erstellte ein dreidimensionales Abbild der Klassiker auf dem Rechnerbildschirm. Am Ende brauchte das Team zwei Tage für die Arbeiten an den drei Fords. Mit Hilfe dieser Daten sollen jetzt Kunststoff-Prototypen angefertigt werden. „Wir planen, von jedem Modellauto verschiedene Versionen auf den Markt zu bringen“, sagte der Firmenvertreter.

Zur Galerie Der Wolfsburger Dennis Weber hat eine Modellbaufirma dazu bewegt, drei Ford-Klassiker im Maßstab 1:18 auf den Markt zu bringen. Knudsen Taunus Coupe, Granada Coupe und OSI.

Er sei sicher, insgesamt mehrere tausend Exemplare verkaufen zu können. Wann? „Normalerweise dauert es ein halbes bis dreiviertel Jahr vom Scannen bis zum Verkaufsstart. Aber in Corona-Zeiten kann es auch länger dauern.“

Übrigens dürfen sich auch Volkswagen-Freunde freuen: „Ich habe hier im AutoMuseum den VW Typ 3 gesehen. Der segelt auch noch unter dem Radar. Den könnten wir beispielsweise als Coupe und Kombi auf den Markt bringen...“ Und Dennis Weber? „Ich bin jetzt erst einmal emotional platt“, sagte er. „Aber Taunus, Granada, OSI und der Typ 3 – das wäre echt der Hammer...“

Von Carsten Bischof