Wolfsburg/Salzgitter

Die Volkswagen AG und die Salzgitter AG verbindet eine über 60 Jahre währende Partnerschaft. Jetzt wollen beide auch bei der Dekarbonisierung ihrer Prozesse und Produkte das nächste Kapitel zusammen aufschlagen. Wie aus einer gemeinsamen Absichtserklärung hervorgeht, wird Volkswagen künftig zu einem der ersten Abnehmer für den CO2-armen Stahl, den die Salzgitter AG ab Ende 2025 auf einer neuen Produktionsroute am niedersächsischen Stammsitz herstellen will. Bis Ende des Jahres 2022 wollen beide Partner Abnahmemengen für den CO2-armen Stahl im Zeitraum 2025 bis 2030 konkretisieren und vertraglich vereinbaren.

Einsetzen will Volkswagen den grünen Stahl ab Ende 2025 in wichtigen Zukunftsprojekten wie etwa dem E-Modell Trinity, das ab 2026 in einer komplett Neuen Fabrik im Wolfsburger Stadtteil Warmenau gebaut wird. Volkswagen lässt sich da neue Werk rund zwei Milliarde Euro koste. Dort sollen modernste Produktionsmethoden zum Einsatz kommen, wodurch die Fertigungszeit auf zehn Stunden pro Auto reduziert werden soll.

In der geplanten Trinity-Fabrik in Wolfsburg-Warmenau soll der grüne Stahl verarbeitet werden. Quelle: Britta Schulze

CO2-Ersparnis von bis zu 95 Prozent

Mit dem CO2-armen Stahl würde die Fabrik auch in Sachen Klimaschutz neue Maßstäbe setzen. Auf der Basis von Wasserstoff und erneuerbaren Energien lassen sich mit dem Material laut Salzgitter AG künftig über 95 Prozent der CO2-Emissionen in der Stahlproduktion einsparen. Für Volkswagen ist die Senkung der CO2-Emissionen in der Lieferkette ein zentraler Baustein, um im Rahmen der Konzernstrategie „goTOzero“ bis 2050 schrittweise zum bilanziell klimaneutralen Mobilitätsanbieter zu werden.

Die Salzgitter AG hat sich ihrerseits mit dem Transformationsprogramm „SALCOS – Salzgitter Low CO2-Steelmaking“ auf den Weg gemacht, die CO2-Emissionen in der Stahlproduktion massiv zu senken. Im Unterschied zur Roheisenproduktion mittels Hochöfen auf Kohlenstoffbasis will der Stahl- und Technologiekonzern künftig auf einer neuen Produktionsroute Stahl mit grünem Wasserstoff und erneuerbaren Energien herstellen. Dafür werden in Salzgitter Wasserstoffelektrolyseure, Direktreduktionsanlagen und Elektroöfen errichtet. Schrittweise will der Stahlproduzent bis 2033 den CO2-Ausstoß so um mehr als 95 Prozent senken. Damit würde ein Prozent des gesamten deutschen CO2-Ausstoßes vermieden werden.

Geschlossener Materialkreislauf wird angestrebt

Die Kooperation beider Unternehmen beim sogenannten „grünen Stahl“ hat bereits begonnen. Im vergangenen Jahr verarbeitete die Volkswagen AG erstmals Probemengen CO2-geminderten Stahls des Salzgitter-Konzerns. Dieser wird auf der schrottbasierten Elektrostahlroute in Peine hergestellt und hat einen um 66 Prozent verminderten CO2-Fußabdruck. In diesem Jahr ist die Abnahme weiterer 3000 Tonnen durch Volkswagen geplant.

VW-Einkaufsvorstand Murat Aksel erhofft sich von der Kooperation signifikanten Fortschritt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Quelle: bernhardhuber.com

Ein weiterer Bestandteil der gemeinsamen Vereinbarung ist das Ziel, zwischen Volkswagens Stammwerk in Wolfsburg und dem integrierten Hüttenwerk in Salzgitter einen geschlossenen Wertstoffkreislauf für Stahl zu etablieren. Der Volkswagen Konzern stellt demnach die Stahlreste der Produktion wieder der Salzgitter AG zur Verfügung, die sie einschmilzt, zu neuen Stahlprodukten verarbeitet und für die Autofertigung nach Wolfsburg liefert. Die Ausweitung dieses „closed loop“ für Stahl auf weitere Produktionsstandorte des Volkswagen Konzerns wird angestrebt.

Murat Aksel, Konzernvorstand für Einkauf der Volkswagen AG, betonte die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit: „Der Einkauf ist längst ein entscheidender Faktor für den Volkswagen Konzern auf dem Weg zur CO2-Neutralität. Schon heute ist unsere Produktion in Teilen bilanziell CO2-neutral – etwa bei der ID.3-Fertigung in Zwickau. Für die weitere Optimierung der CO2-Bilanz spielt der Materialeinsatz eine zentrale Rolle. Der Einsatz von CO2-reduziertem Stahl ist dabei ein wichtiger Schritt, wie auch die Wiederverwertung von Stahlresten. Mit dem sogenanntem grünen Stahl sowie einem Recycling-Kreislauf werden wir die Lieferketten bei Volkswagen in Zukunft noch umweltfreundlicher gestalten.“