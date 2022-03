Volkswagen: Golf-Produktion ab Mittwoch mit einer Schicht mehr

Wolfsburg

Der Krieg in der Ukraine hat weiterhin große Auswirkungen auf die Lieferanten und damit die Produktion im Wolfsburger Volkswagen-Werk. Wie volatil und kaum vorhersehbar die Situation ist, zeigt sich nun erneut – allerdings im positiven Sinne. So kann Volkswagen schon ab Mittwoch, 23. März, doch mehr Autos bauen als ursprünglich geplant.

Weil dem Werk Wolfsburg kurzfristig doch mehr Teile zur Verfügung stehen, wird auch die Fahrweise kurzfristig angepasst: An der Montagelinie 3 in der Golf-Produktion kann ab Mittwoch nun doch in zwei Schichten – und nicht nur wie geplant in einer Schicht – produziert werden. In der darauffolgenden Woche, vom 28. März bis 1. April, werden sogar alle drei Schichten, auch hier eine mehr als geplant, fertigen können, teilte das Unternehmen am späten Montagnachmittag mit.

Übrige Bänder stehen bis Monatsende still

Ursprünglich hatte Volkswagen für alle Linien mit einer Produktionspause gerechnet, dann aber doch Teile für die Golf-Produktion an der Montagelinie 3 auftreiben können. Die startet am Dienstag, 22. März, deswegen zunächst im Einschichtbetrieb. An den übrigen Montagelinien herrscht dem aktuellen Planungsstand nach weiter Produktionspause. Die dortige Belegschaft bleibt bis Ende März in Kurzarbeit.

Bereits seit dem 7. März ruhen die Bänder im Wolfsburger Stammwerk. Einige Bereiche, darunter das Presswerk, arbeiten immerhin anteilig weiter. Schuld daran ist der Ukraine-Krieg, der die Produktion bei wichtigen Lieferanten teilweise lahmgelegt hat. Das betrifft zahlreiche Teile, von Kabelsträngen bis zu Schaltern für Fensterhebern. Hinzu kommt der bekannte Halbleitermangel.