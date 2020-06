Zwei neue Praxen für Velpke: Kinderarzt und Allgemeinmedizinerin kommen

Velpke

Das sind gute Nachrichten für die Samtgemeinde Velpke: Eine Kinderarztpraxis und eine Allgemeinmedizinerin siedeln sich in Velpke an. Der Kinderarzt Dr. Jan Matyas will „spätestens am 1. Oktober“ loslegen, die Allgemeinmedizinerin Anfang 2021. Beide Praxen öffnen an der Oebisfelder Straße, quasi schräg gegenüber.

Ärztemangel behoben

Seit einiger Zeit gilt die Samtgemeinde Velpke als medizinisch „unterversorgt“. Vor allem Eltern seien ihm „die Bude eingelaufen“, berichtet Mark Kreutzberg, Bürgermeister von Velpke ( SPD). Samtgemeinderat, Samtgemeindeverwaltung – immer wieder habe man den Ärztemangel thematisiert, nach Lösungen gesucht und Mediziner sowie Kassenärztliche Vereinigung angesprochen.

Jetzt gibt es endlich gute Neuigkeiten: Dr. Jan Matyas – er betreibt mit Sören Westerholt eine kinderärztliche Gemeinschaftspraxis in Vorsfelde – eröffnet eine Zweigstelle in Velpke. Neben der DRK-Sozialstation. „Im September, spätestens am 1. Oktober wollen wir starten“, sagt Matyas. Zunächst mit 25 Sprechstunden pro Woche – montags bis freitags jeweils von 8 bis 13 Uhr. Langfristig könne er sich weitere Öffnungszeiten vorstellen.

Allgemeinmedizinerin kommt auch

Außerdem, so Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke, wolle sich Anfang 2021 neben der Apotheke eine Allgemeinmedizinerin aus Wolfsburg an der Oebisfelder Straße ansiedeln. „Wir bauen gerade“, betont Apotheker und Grundstücksbesitzer Philipp Berndt-Braganca. Hinter einem Haus, neben seiner Apotheke: „Sobald das neue Gebäude steht, reißen wir das alte Haus ab. Dort entstehen Parkplätze für die Arztpraxis.“ Der Neubau werde so geplant, dass er Platz für weitere Praxisräume bietet. Zunächst werde der obere Teil als Wohnung genutzt.

„Mit bald vier Allgemeinmedizinern und einem Kinderarzt stehen wir gut da“, freut sich Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke. Auch wenn das geplante „Ärztehaus“ erst einmal „hinten angestellt“ werde. Bürgermeister Mark Kreutzberg betont: „Mein Dank gilt allen Beteiligten.“ Velpke wachse und brauche eine vernünftige medizinische Versorgung. Über mangelnden Zulauf werde auch der Kinderarzt nicht klagen können: „Wir bauen eine neue Kita in Bahrdorf.“ Eine weitere in Velpke werde geplant - „der Bedarf wächst“, so Kreutzberg.

Lob von Politikern

Detlef Pilzäcker, Sprecher von CDU/WGD im Samtgemeinderat, bringt eine weitere Ansiedlung ins Gespräch: „Weitere Fachärzte könnten wir auch gebrauchen.“ Das sieht SPD-Vertreter Klaus Wenzel ähnlich, aber: „Jetzt freuen wir uns erst einmal über zwei neue Arztpraxen.“

Von Carsten Bischof