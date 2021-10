Zum Sammeln: Es gibt wieder Stickeralben der Velpker Feuerwehr

Velpke

Mitglieder und Freunde der freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde Velpke fiebern dem Sonnabend, 23. Oktober, entgegen: Dann nämlich startet im Edeka-Markt von Marco Bahrs in Velpke der Verkauf von Sammelheften und Klebestickern. Protagonisten auf insgesamt rund 260 Fotos sind aktive Mitglieder aus neun Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde, Mitglieder aus sieben Jugendwehren und der Nachwuchs von drei Kinderfeuerwehren.

„Es haben zwar nicht alle Feuerwehren mitgemacht“, so berichtet stellvertretender Gemeindebrandmeister Tobias Schierding, „aber trotzdem waren wir mit der Beteiligung zufrieden.“ Bereits zum fünften Male fungiert Marco Bahrs als Sponsor für die Sammelalben, deren eigentlicher Sinn diesmal darin besteht, Freunden der Velpker Samtgemeinde-Feuerwehren und Angehörigen der Mitglieder einerseits einen exklusiven Bildband an die Hand zu geben, andererseits aber auch speziell dem Nachwuchs mit einer beachtlichen finanziellen Zuwendung zu helfen. Weil Marco Bahrs die Druckkosten mit rund 4000 Euro sponsert, können 20 Prozent des Verkaufserlöses ohne Abzüge in die Feuerwehrkassen fließen.

So sieht das Sticker-Album aus. Quelle: Burkhard Heuer

Und so funktioniert diese schöne Aktion, die am 23. Oktober beginnt und nach rund zehn Wochen am Silvestertag endet: Im Velpker Edeka-Markt sind als Auftakt die jeweiligen Alben für fünf Euro erhältlich, als Zugabe gibt es zwölf Bilder, die dann gleich mal eingeklebt werden können. Weitere Fotos, die von der Firma „Stickerstars“ aufgelegt wurden, sind in Packs mit jeweils fünf Exemplaren für 90 Cent erhältlich.

Sticker werden gesammelt und getauscht

„Bekanntermaßen läuft gleich zum Auftakt auch die bekannte Tauschbörse an“, so freut sich der Velpker Edeka-Verkaufsleiter Lars Papke auf den Start. Aus vorangegangen Aktionen, unter anderem für die Feuerwehr Vorsfelde, den Sportverein SSV Vorsfelde und den FC Reislingen weiß man, dass die Aktion ein regelrechtes Sammelfieber auslöst. „Man kennt das von den Panini-Bildern“, so Papke.

Zehn Tage lang wurden die Feuerwehrleute fotografiert

Ein dickes Lob spendet der Verkaufsleiter übrigens Tobias Schierding und dem stellvertretenden Samtgemeinde-Jugendfeuerwehrwart Sascha Höft, die vor allem die Bildaufnahmen logistisch vorbildlich über die Bühne gebracht hätten. So galt es, im Rahmen einer insgesamt zehntägigen Fotosession am Feuerwehrhaus Groß Twülpstedt die jungen und älteren Kameraden und Kameradinnen ins rechte Licht zu rücken. „Das war nicht immer einfach“, erinnert sich stellvertretender Gemeindebrandmeister Schierding.

Auch Fahrzeuge und Zubehör der Feuerwehr sind auf den Stickern abgebildet

Weniger problematisch war die Darstellung der modernen Ausrüstung. Quasi als Background sind hier Fahrzeuge und Equipment der Samtgemeinde-Feuerwehren im Sammelalbum zu bewundern. Fahrzeuge und Zubehör stocken die Gesamtzahl der Bilder auf 338 auf. „Wir sind einfach stolz auf unsere Ausrüstung“, so der stellvertretende Gemeindebrandmeister. Die Fotos mussten mit ins Album.

Zum Start des Alben- und Stickerverkaufs laden der Edeka-Markt im Weideweg und die Feuerwehren am 23. Oktober von 10 bis 14 Uhr zum gemeinsamen Grillen ein. Tobias Schierding kündigte an, dass man auch einige Fahrzeuge und Aktionen präsentieren möchte. „Es wäre doch fantastisch“, so Schierding, „wenn wir durch die Aktion weitere Ehrenamtliche gewinnen könnten.“

Von Burkhard Heuer