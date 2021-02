Grafhorst

Auf der Bahnstrecke an der B 188 bei Grafhorst ist am Samstagabend ein Zug in Brand geraten. Die Achse an der hinteren Lok eines ICE lief gegen 20.30 Uhr heiß, woraufhin die Brandmeldeanlage im Triebwagen auslöste. „Als der Lokführer die circa 300 Meter entfernte Lok erreichte, war eine starke Rauchentwicklung zu sehen“, berichtet Mirko Wogatzki, Sprecher der Feuerwehren in der Samtgemeinde Velpke.

Bildergalerie vom Einsatz in Grafhorst:

Zur Galerie Die Feuerwehren in der Samtgemeinde Velpke rückten am Samstagabend zur Bahnstrecke an der B188 in Grafhorst aus. Die Achse einer Lok war heiß gelaufen.

Die Feuerwehr half den Fahrgästen beim Umstieg in einen Reservezug

Nach der Erkundung der Lage durch die Feuerwehrleute hätte der Einsatz eigentlich beendet sein können. Der Zug konnte jedoch nicht eigenständig weiterfahren. Mit dem ebenfalls alarmieren Bahnmanager wurde das weitere Vorgehen abgesprochen. Der ICE wurde mit Hilfe der Feuerwehr evakuiert, die 80 Fahrgäste sowie drei Zugbegleiter stiegen in einen Reservezug um. Die Einsatzkräfte aus Velpke bauten dafür auf beiden Seiten des Zuges eine Beleuchtung auf und halfen den Fahrgästen beim Umstieg.

Nach fast zwei Stunden war der Einsatz beendet. Rund 60 Feuerwehrleute aus Grafhorst, Danndorf, Velpke, Bahrdorf, Groß Twülpstedt und Mackendorf waren mit elf Fahrzeugen im Einsatz, außerdem zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug. Die B 188 musste während des Einsatzes gesperrt werden.

