Zu viel Lärm? Gemeinde Velpke fordert Gutachten vor Windpark-Ausbau

Velpke/Meinkot

Größtenteils diente die Gemeinderatssitzung im Velpker Rathaus der Vergangenheitsbewältigung beim Thema Windkraft-Ausbau. Aber es gibt auch Bewegung: Die Gemeinde Velpke hat sich kurz vor Ablauf der Frist am Freitag mit einer Eingabe im Genehmigungsverfahren des Landkreises zu Wort gemeldet. Der Inhalt dieser Eingabe entspricht allerdings nicht direkt den Forderungen der Bürgerinitiative, die die CDU unterstützen wollte.

Rechtslage erlaubt keinen stärken Lärmschutz

In ihrem eigenen Eingabe-Entwurf hatte die CDU eine Begrenzung des Lärmpegels, der Meinkot erreichen darf, gefordert: 35 statt 40 Dezibel. Keine Chance, meint Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke. „40 dB entsprechen nun einmal dem geltenden Recht in einem allgemeinen Wohngebiet.“ Und den Bereich in ein reines Wohngebiet umzuwidmen, würde andere Probleme nach sich ziehen, denn: „Es gibt hier sieben Gewerbeanmeldungen.“ Die wären dann nicht zulässig.

Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke: „Mir gefallen die Anlagen auch nicht, aber ich wäre sogar für einen dritten Windpark.“ Quelle: Samtgemeinde Velpke

Die zweite Forderung, die Höhe einiger der neun geplanten neuen Windräder zu begrenzen, sieht die SPD-Mehrheit im Rat als wenig sinnvoll an. Das würde ihrer Ansicht nach lediglich den Stromertrag schmälern, aber keine spürbaren Auswirkungen auf die von der BI und der CDU-Fraktion gefürchteten Folgen wie Schattenschlag oder Infraschall haben. Einmal davon abgesehen, dass es für eine Gesundheitsschädigung durch Infraschall „keine ernstzunehmenden Studien“ gebe. Auf den ergänzenden Einwand von Thomas Link von der CDU-Fraktion, dass in der Nähe von Windkraftanlagen zudem die Immobilienpreise sinken, ging niemand weiter ein.

Gemeinderat ist einstimmig für Neuberechnung

„Ich bin nur froh, dass ihr jetzt doch noch zu der Entscheidung gekommen seid, einen Einwand zu formulieren“, wandte sich CDU-Fraktionssprecher Roland Sahr an die SPD. Deren Sprecher Holger Latzel erläuterte, die neue Sichtweise der SPD hänge damit zusammen, dass mittlerweile geplant sei auch den Kiesabbau in Richtung Meinkot zu erweitern. Bei der Schallimissionsprognose werde das nicht berücksichtigt, deshalb müsse ein neues Gutachten her. Dieser Beschluss war dann einstimmig.

Wer sich weitergehend informieren möchte, für den stelle die SPD auf ihrer Homepage Informationen und eine Simulation der Windpark-Betreiber der PNE zur Verfügung, wandte sich Latzel auch an die Gäste, die zur Sitzung gekommen waren. Eine Bürgerin hatte sich beschwert, dass es 2021 keine Info-Veranstaltung gab. Fricke versprach, er werde sich bemühen, das gemeinsam mit PNE 2022 nachzuholen. Er wies darauf hin, dass die übrigen betroffenen Gemeinden mit elf Ortsteilen keine Bedenken angemeldet hätten und dass es finanzielle Vorteile durch Beteiligungen am Gewinn gebe. „Mit gefallen die Anlagen persönlich auch nicht“, gestand er. Aber nach dem Atomausstieg Deutschlands sei es notwendig, ausgewiesene Windvorranggebiete zu akzeptieren. „Ich wäre sogar für einen dritten Windpark.“

Schlagabtausch im Gemeinderat: Die Fraktionssprecher Holger Latzel (SPD, Foto links) und Roland Sahr (CDU) machten sich gegenseitig Vorwürfe. Quelle: privat

Den Vorwurf der CDU, die SPD habe bei der ursprünglich geplanten Beauftragung eines Rechtsbeistandes für das Verfahren nach der Wahl einen Rückzieher gemacht, wies Latzel zurück. Ein Grund sei gewesen, dass das, wenn überhaupt, nur auf Samtgemeindeebene Sinn machen würde. Und dort habe wiederum die CDU dagegen gestimmt. Gemeindebürgermeister Mark Kreutzberg (SPD) bemerkte, die Beauftragung hätte nach seiner Einschätzung am jetzigen Ergebnis sowieso nichts geändert, sondern nur Kosten verursacht.

Von Andrea Müller-Kudelka