Velpke

Das ist wirklich schäbig: Zirkus Rudolph Busch darf wegen Corona keine Vorstellungen geben, hat deshalb keine Einnahmen, dafür aber riesengroße finanzielle Sorgen. Jetzt haben Unbekannte auch noch das Zirkuszelt, das zurzeit im Pfarrgarten der katholischen St.-Marien-Gemeinde in Velpke steht, an sechs Stellen zerschnitten. Schaden: rund 5400 Euro. Ein stolzer Betrag, deshalb bittet die Kirchengemeinde um Spenden.

St. Marien unterstützt den Zirkus, der in Reislingen auf dem Gelände eines ehemaligen Betonwerks gestrandet ist, finanziell. mit insgesamt 1000 Euro, die auf vier Monate verteilt sind. Die Gemeinde macht das aus Nächstenliebe.

Ein Zirkuszelt für Gottesdienste

Als kleines Dankeschön dafür und um etwas zurückzugeben, bot der Zirkus an, der Gemeinde das Zelt für Gottesdienste zur Verfügung zu stellen. In der Corona-Pandemie, in der Abstand halten so wichtig ist, ein Glücksfall für die Gemeinde. „Wir haben eine sehr kleine Kirche“, erklärt Kirchenvorstandsmitglied Peter Eppert. Das Zelt bietet mehr Platz und lässt sich gut lüften.

Das beschädigte Zelt in Bildern:

Also wurde das Zelt im Pfarrgarten aufgestellt. Gottesdienste fanden statt. Alle freuten sich. Bis Unbekannte jetzt an sechs Stellen 30 bis 40 Zentimeter lange Risse in die Plane geschnitten haben. Weil die Ausleihe des Zeltes reine Freundschaftsgeste war, dachte niemand daran, dafür eine Versicherung abzuschließen. Ein unglücklicher Fehler. St. Marien will den entstandenen Schaden bezahlen. „Wir fühlen uns moralisch dazu verpflichtet“, sagt Eppert.

Spenden für das zerstörte Zirkuszelt

Schließlich habe die Kirche das Zelt genutzt und Zirkus Rudolph Busch müsse ein vernünftiges Zelt haben, wenn Vorstellungen wieder erlaubt sind. Die Risse in der Plane sind ziemlich lang und auf der gesamten Zelt-Ummantelung verteilt. Sie wurden notdürftig mit schwarzem Klebeband repariert. „Die Seitenteile müssen erneuert werden“, sagt Eppert. Das will der Hersteller machen.

Wer bei der Reparatur finanziell mithelfen möchte, Spenden bitte auf das Konto der Kirchengemeinde: DE13 2709 2555 3024 5907 00. Die Gemeinde stellt auch Spendenquittungen aus.

Von Sylvia Telge