Zeugen gesucht: Polo landet im Graben – Fahrer verschwindet

Lehre

Die Polizei in Königslutter sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht, der sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 295 ereignete.

Mehrere Anrufe erreichten um kurz nach 16.30 Uhr die Polizei: Zeugen berichteten, dass ein unbekannter Autofahrer zwischen Wendhausen und Lehre von der Straße abgekommen und das Auto stark beschädigt sei. Der Autofahrer wollte aber nicht, dass die Polizei gerufen werde...

L 295: In Höhe des Restaurants lag der Polo im Graben

Polizisten machten sich dennoch auf den Weg und entdeckten in Höhe eines Restaurants einen stark beschädigten VW Polo. Der Wagen stand verschlossen neben der Fahrbahn an einer Böschung – ansonsten hielt sich niemand mehr an oder im Auto auf.

Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich eines Fahrzeugnutzers gehen derzeit in verschiedene Richtungen. Die Beamten hoffen von daher auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder unmittelbar nach dem Unfall Personen im oder am Fahrzeug gesehen haben und damit Hinweise zum Fahrzeugführer geben können.

Hinweise an die Polizei in Königslutter, Telefon 05353/94105-0.

Von der Redaktion