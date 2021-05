Velpke

Schon wieder brannten nachts Kraftfahrzeuge in der Samtgemeinde Velpke, diesmal fast zeitgleich im Fichtenweg in Velpke und auf dem Gelände einer Gartenbaufirma in der Industriestraße am Ortsrand in Richtung Wahrstedt. Die Polizei vermutet in beiden Fällen Brandstiftung und schließt einen Zusammenhang nicht aus. Zeugen sollten sich mit den Ermittelnden in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 in Verbindung setzen.

Der erste Alarm schrillte bei der Feuerwehr am Freitag um 1 Uhr, anfangs wurde nach der Meldung eines Zeugen ein Flächenbrand zwischen Grafhorst und Wahrstedt vermutet. Was tatsächlich brannte, war ein Lkw, der auf dem abgezäunten Gelände einer Firma für Garten- und Landschaftsbau in der Velpker Industriestraße abgestellt war. Die 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Velpke mussten sich erst den Weg durch den Maschendrahtzaun freischneiden, um die bereits lichterloh lodernde Fahrerkabine des Ladefahrzeugs, das einen Kran transportiert hatte, mit Schaum löschen zu können.

Übergreifen auf Häuser verhindert

Unterwegs zum Einsatzort waren auch die Ortswehren aus Grafhorst, Bahrodorf, Groß Twülpstedt und Wahrstedt. Sie wurden aber gleich in den Fichtenweg umgeleitet, wo ein weiterer Zeuge um 1.10 Uhr einen brennenden VW E-Up unter einem Carport gemeldet hatte. Der Zeuge hatte bereits mit einem Feuerlöscher versucht, die Flammen im Zaum zu halten. Die 33 Brandschützer setzten zwei c-Rohre und jede Menge Löschschaum ein. „Ein Übergreifen der Flammen auf das Carport und das Haus konnten verhindert werden“, resümiert Markus Wogatzki, Sprecher der Samtgemeinde-Feuerwehr. Der Akku des Fahrzeugs blieb unbeschadet. Die Einsätze waren gegen 3 Uhr beendet.

Dies Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 160 000 Euro – 30 000 Euro im Fichtenweg, 130 000 Euro in der Industriestraße. „Zum Glück kamen keine Personen zu Schaden“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

Die WAZ hakte nach, ob die beiden Brände mit weiteren in Velpke gemeldeten Feuern an Fahrzeugen im April 2021 und im November 2020 zusammenhängen könnten. Von einer Brandserie will die Polizei allerdings noch nicht sprechen, erst einmal handele es sich nur um eine „auffällige Häufung“, deren Ursache genau erforscht werden müsse. Mutmaßen will Feuerwehrsprecher Wogatzki nicht. „Es gibt auch blöde Zufälle“, meint er.

Von Andrea Müller-Kudelka