Die Gemeinde Lehre möchte bezahlbaren und zum Teil auch barrierefreien Wohnraum fördern. Deshalb soll ein Grundstück im geplanten Neubaugebiet in der Ortschaft Flechtorf jetzt für diesen Zweck verkauft werden. Das teilt die Gemeinde in einer Mitteilung mit.

Erweiterung des Baugebietes „An der Schule“

Das Grundstück liegt nördlich des Baugebietes „An der Schule“ des Ortes Flechtorf. Für die Bebauung stehen rund 4000 bis 5000 Quadratmeter zur Verfügung, es soll über zwei Erschließungsstraßen erreichbar sein. Derzeit wird die Fläche als Ackerland genutzt, soll aber nach Abschluss des Vergabeverfahrens zu Bauland werden. In etwa 1,5 Jahren könne mit dem Bau begonnen werden.

Das sind die Kriterien

Für die Vergabe des Grundstücks gibt es Voraussetzungen: Auf der Fläche muss bezahlbarer –und zum Teil auch barrierefreier Geschosswohnungsbau entstehen – der speziell für Alleinstehende und ältere Menschen errichtet werde. Mindestens 70 Prozent der Wohnungen sind als mietpreisgebundene Mietwohnungen anzubieten.

Es ist das zweite Projekt der Gemeinde Lehre für bezahlbaren Wohnraum. Anfang des Jahres hatte die Gemeinde ein Grundstück angeboten, das an den Straßen „Selkebachstraße“ und „Auf der Günne“ liegt. Das Grundstück umfasst etwa 2500 Quadratmeter. Dazu liegen der Gemeinde Angebote von Interessenten vor. Eine Entscheidung soll im September in der Sitzung des Gemeinderates getroffen werden. Und auch andere Ortsteile der Gemeinde sind gewachsen.

Hier können sich Interessenten bewerben

Interessierte Bauherren oder Investoren können sich bis Freitag, 18. September, bewerben. Nähere Informationen sind auf der Internetseite der Gemeinde Lehre unter www.lehre.de im Bereich Bürgerservice unter der Rubrik „Grundstücke und Immobilien“ einzusehen. Weitergehende Fragen können im Rathaus Lehre unter (05308) 69948 oder per E-Mail an e.guhl@gemeinde-lehre.de geklärt werden. Die Bewerbungsunterlagen sollten in einem verschlossenen Umschlag an die Gemeinde Lehre (Gemeinde Lehre, Kasse, Grundstücksvergabe Lehre, Marktstraße 10, 38165 Lehre) gesendet werden.

