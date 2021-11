Winterstraße in Lehre war ein großer Erfolg

Lehre

Corona macht auch neue Ideen möglich: Als der traditionelle Weihnachtsmarkt an der Kirche in Lehre aufgrund der unsicheren Pandemielage abgesagt wurde, entstand die Idee für die „Winterstraße“. Was erst nur als nachbarschaftliches Glühwein-Trinken in der Selkebachstraße gedacht war, wurde am Samstag zum weihnachtlichen Highlight für die ganze Gemeinde. 300 Besucher kamen.

Mit Einbruch der Dunkelheit funkelten Rehe in geschmückten Vorgärten und glitzerten hunderte Sterne an den Häuserfassaden. Weihnachtliche Musik ließ die Besucher beschwingt am Feldrand der Selkebachstraße entlangschlendern.

Musik, Kunsthandwerk und weihnachtliche Leckereien

Einige Stände boten kunstvolles Handwerk: Schmuck von Goldschmiedin Anne Theis aus Braunschweig, Töpferkunst von Renate Höfer aus Lehre, Taschen und Körbe aus Seilen gefertigt von Janina Schäfer aus Flechtorf. Nahla Rezko, die vor drei Monaten ihren Blumenladen an der Boimstorfer Straße eröffnet hat, hatte zauberhafte Adventsgestecke im Angebot.

Die Winterstraße in Lehre – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Selkebachstraße verwandelte sich in eine Winterstraße mit Budenzauber

Wer genau in den Grinch-Pullis steckte und Fischbrötchen anbot, blieb ein Weihnachtsgeheimnis. Ebenso wie das Rezept für den grasgrünen Grinch-Punch, der gut durchwärmte bei Temperaturen um die zwei Grad. Die zahlreichen kleinen Besucher saßen mit Marshmellows oder Stockbrot nah ums Feuer. Die leckere Hochzeitssuppe vom Hof Rosenblatt wärmte. Weihnachtsmann Tilman Knebel und Tochter Helena als Christkind griffen für die Kleinen immer wieder tief in ihren Gabensack.

Eine engagierte Nachbarschaft

Die engagierte Nachbarschaft sorgte für die Einlasskontrolle, an der nur wenige Personen ohne 2G-Nachweis scheiterten. Gemeinsam mit der Stiftung Lebendiges Lehre, dem Kulturverein und der Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport wurden viele Spenden und Spender gefunden, die dieses Event sogar ohne Standgebühren möglich machte.

Termine in Lehre Das für den 6. Dezember geplante Lehrsche Traditionskino mit dem Filmklassiker „Die Feuerzangenbowle“ in der Börnekenhalle wird leider ausfallen. Weitere geplante Events in der Gemeinde: Weihnachtsball am 11. Dezember in Essenrode und Weihnachtsparty am 25. Dezember in der Börnekenhalle.

Martinsverein, THW, örtliche Sportvereine und das Geschäft Vinnett sorgten für Buden, Speisen und Getränke. Die Anwohner spendeten ihren Strom. Der Gemeindebürgermeister und Erste Vorsitzende des Kulturvereins, Andreas Busch, genoss ein paar fröhliche Stunden in schöner Atmosphäre. Er war begeistert von der gut funktionierenden Dorfgemeinschaft.

Winterstraße in Lehre. Auch der Weihnachtsmann schaute vorbei. Quelle: Stefanie M. Brakel

Stiftungsvorständin und Anwohnerin Anne-Katrin Wulkow sprach allen Organisatoren aus dem Herzen: „Wir wollten wenigstens etwas machen, in diesen Zeiten, wo die Menschen viele Sorgen haben. Ich denke, es ist uns gelungen, diese einen Nachmittag lang zu zerstreuen.“

Es gäbe schon Überlegungen, aus der kleinen Winterstraße im nächsten Jahr mehrere „Wintertage“ an verschiedenen Standorten in der Gemeinde zu machen. Auf jeden Fall hat sich gezeigt, dass sozialer Zusammenhalt und Geselligkeit in diesen Zeiten ein hohes Gut sind und sich gemeinsam alles schaffen lässt.

Von Stefanie M. Brakel