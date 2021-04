Windparks bei Bahrdorf und Volkmarsdorf wachsen in die Höhe

Velpke

Zwei Windparks gibt es in der Samtgemeinde Velpke, beide grenzen an das Gebiet der Gemeinde Groß Twülpstedt – und beide sollen im Rahmen eines Repowering-Programms bis 2023 umgestaltet werden. Die Betreibergesellschaften PNE (Windpark Bahrdorf/Papenrode) und Swisspower (Windpark Volkmarsdorf) stellten ihre Projekte Gemeindedirektor Rüdiger Fricke und Gemeindebürgermeisterin Heike Teuber in einer Online-Video-Konferenz vor.

Pläne für Bahrdorf

Die neun geplanten neuen Windräder bei Bahrdorf werden wohl auch von Papenrode, Meinkot, Rickensdorf sowie von Klein- und Groß Twülpstedt aus zu sehen sein, denn sie werden bis zu 250 Meter hoch. Immerhin verringert sich die Zahl der Anlagen – zurzeit stehen dort 15 – und gleichzeitig erwartet die PNE fünfmal mehr Leistung als jetzt.

Schon im Jahr 2018 hatte sich eine Bürgerinitiative aus Meinkot gegen einen Ausbau ausgesprochen. Die Verantwortlichkeit für das Genehmigungsverfahren liege jetzt aber nicht bei der Samtgemeinde Velpke, sondern beim Landkreis Helmstedt, erläuterte Rüdiger Fricke. Er begrüßte ausdrücklich, dass die Unternehmen eine frühzeitige Aufklärung der Menschen in den angrenzenden Ortschaften durch ihre Informationen möglich machten. Auch Heike Teuber sieht das so – wobei die Zusammenarbeit mit Swisspower ihr bisher am besten gefällt. Nicht zuletzt, weil es die Schweizer Renewables gmbH mit Außenstelle in Berlin ermöglichen will, dass auch einzelne Bürger sich an den Anlagen finanziell beteiligen (Mindestsumme: 500 Euro) und so eventuell irgendwann persönlich einen Vorteil aus der Energiewende ziehen können, falls sich der wirtschaftliche Erfolg wie erwartet einstellt.

Pläne für Volkmarsdorf

Abteilungsleiter Ray Zawalski von Swisspower weiß: „Als Dekoration der Landschaft eignen sich die Anlagen nicht, aber wenn man monetär profitieren kann, ist der Schmerz vielleicht nicht so groß.“ Er kündigte den Ersatz von ebenfalls 15 Windenergieanlagen (WEA) bei Volkmarsdorf – übrigens nahe der Grenze zur Stadt Wolfsburg bei Almke – durch nur noch sechs neue Windräder an. Die werden ebenfalls bis zu 250 Meter hoch sein und sollen dreimal so viel Energie liefern wie die alten. Die Grundstückseigentümer, die davon profitieren, planen übrigens die Gründung einer Stiftung, um der gesamten Dorfgemeinschaft in Volkmarsdorf „etwas zurückzugeben“, wie Heike Teuber sagt.

Im Genehmigungsverfahren: Swisspower hat vorläufige Standorte für sechs neue Windenergieanlagen (WEA) vorgeschlagen. Die alten Windräder werden 2022 abgebaut. Quelle: Präsentation: Swisspower

Die angrenzenden Gemeinden können zudem mit Steuereinnahmen und Zuwendungen in Höhe von etwa 180.000 Euro pro Jahr (Volkmarsdorf) beziehungsweise 300.000 Euro pro Jahr (Bahrdorf) rechnen, was durch eine neue Gesetzgebung (§36 EEG) möglich wird. Allerdings könnte das noch etwas dauern, denn das Genehmigungsverfahren dürfte sich wegen Gutachten (Schall, Schattenwurf, Boden, Wasserhaushalt, Pflanzen und Tiere) hinziehen. Mit Baubeginn rechnen beide Gesellschaften erst Ende 2022, mit Fertigstellung Ende 2023 und amortisiert hat sich so eine Anlage dann erfahrungsgemäß nach etwa zehn Jahren. Die Betreiber gehen von einer Lebensdauer der Windräder von 20 bis 30 Jahren aus.

Falls Corona es zulässt, sollen übrigens alle Bürger von Volkmarsdorf – zurzeit sind es 399 – am 24. Juli bei einem „Windparkfest“ vor Ort selbst Fragen stellen können.

Von Andrea Müller-Kudelka