Wieder Vandalismus in Danndorf: Unbekannte zerschlagen Schaukasten 

Danndorf

Schon wieder blinde Zerstörungswut in Danndorf. Diesmal musste der Gemeinde-Schaukasten an der Grafhorster Straße dran glauben. Die Wählergemeinschaft Danndorf (WGD) will das so nicht mehr hinnehmen. „Wir rufen die Bürger auf, die Augen aufzuhalten, wachsam zu sein und verdächtige Aktivitäten sofort an die Polizei zu melden“, sagt der zweite Vorsitzende Thorsten Tölg.

Nur dann hätte man die Chance, die Täter zu ermitteln, zu bestrafen – und auf diese Weise abzuschrecken. „Wenn jemand gefasst wird, zeigt das vielleicht Wirkung und der Vandalismus hat endlich ein Ende“, ist Tölgs große Hoffnung. So könne das nicht weitergehen.

Scheiben vom Gemeinde-Schaukasten zerschlagen

Der Gemeinde-Schaukasten am Friedhof ist der neueste Fall von Randale in Danndorf. Unbekannte schlugen die Scheiben ein, rissen die Aushänge entweder raus oder zerknüllten sie so, dass nichts mehr zu lesen war. Mittlerweile sind alle Zettel entfernt, der Kasten ist leer, die Scheibe soll ersetzt werden.

Es ist keine Einzeltat, sondern mittlerweile eine Serie, sagt Tölg. In unregelmäßigen Abständen zerstören oder beschädigen Unbekannte alle paar Wochen irgendwo im Dorf etwas: Mal sind es die Fenster von Kirchengebäude oder Kulturzentrum, die eingeschlagen wurden. Dann ist es die Holz-Sitzgruppe „Dreihorst“ im Drömling: Irgendjemand beschmierte sie im vergangenen Jahr mit nationalsozialistischen Symbolen. Der Staatsschutz ermittelte. Danndorf war entsetzt.

Auch die Bushaltestelle war nicht sicher vor der Zerstörungswut

Auch die Bushaltestelle war nicht sicher vor der blinden Zerstörungswut. „Alle Glasscheiben wurden herausgeschlagen“, ärgert sich Bernd Brand, Pressewart der WGD. Aber nicht nur öffentliche Objekte im Dorf sind Ziel von Vandalismus. Immer wieder ärgern sich Bewohner über Grafitti-Schmierereien an Hauswänden oder Hofeinfahrten.

Einige von ihnen erstatten Anzeige bei der Polizei. Solche Schmierereien sind kein Kavaliersdelikt, sondern handfeste Sachbeschädigung – und die kann teuer werden. Deshalb der Appell die WGD an die Bürger: Augen auf, wachsam sein und Verdächtiges sofort der Polizei melden.

Von Sylvia Telge