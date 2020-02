Wie ein Zehnjähriger 2700 Euro fürs Hospiz gesammelt hat

Bahrdorf/Wolfsburg

2700 Euro sind viel Geld – erst recht für einen Zehnjährigen. Ohne mit der Wimper zu zucken, hat Leonardo Meyer-Welz aus Bahrdorf diese Summer nun der Wolfsburger Hospizarbeit gespendet, damit es schwerkranken oder trauernden Kindern ein kleines bisschen besser gehen kann.

Leo hatte am 14. Februar Geburtstag – und dieses Jahr eine besondere Idee: Anstatt sich Geschenke zu wünschen, bat er seine Gäste um eine Spende. „Meine Freunde fanden die Aktion richtig cool!“, berichtet der Zehnjährige jetzt glücklich.

Kinderparty mit Spendenaufruf

Mit über 20 Kindern hat Leo seinen Geburtstag im Indoor-Spielplatz in Wolfsburg gefeiert: Fußball, Spiele, Pizza und Snacks sorgten für eine perfekte Kinderfete. Die Eltern der kleinen Gäste griffen derweil tief in die Tasche und sammelten so eine beachtliche Summe.

Und damit nicht genug: Leos Großeltern machten spontan mit, zwei Tagesmütterverbände aus der Region legten zusammen, und sogar anonyme Spender steckten der Familie Umschläge mit Geld in den Briefkasten.

„Ich dachte, es werden vielleicht 500 Euro“

Natürlich ist Leo in den letzten Wochen wegen der Zeitungsberichte viel angesprochen worden. Den ungewohnten Rummel sieht er aber bescheiden: „Wenn mich viele Menschen ansprechen, weiß ich, dass viele davon gelesen haben“, freut er sich. Denn der Zehnjährige hofft, dass sich auch weiterhin Menschen für die Hospizarbeit interessieren und einsetzen. Überrascht hat ihn die Summe trotzdem: „Ich dachte, es werden vielleicht so 500 Euro.“

Die insgesamt gut 2700 Euro teilt der junge Bahrdorfer nun gerecht auf. Eine Hälfte geht an die ambulante Kinderhospizarbeit „SONne“ in der Region. Sie kann schwerkranken Kindern damit letzte Wünsche erfüllen, Geräte anschaffen, die das Leben mit der Krankheit erleichtern, oder Krankentransporte organisieren.

Nicht einfach nur das nächste Computerspiel: Leo hat auf Geburtstagsgeschenke verzichtet, um etwas Gutes zu tun. Quelle: Roland Hermstein

Die andere Hälfte kommt der „Trostinsel“ zugute, die trauernde Kinder begleitet. Ab März bietet die Trostinsel eine neue Kindertrauergruppe, ein Angehörigencafé und ein Teenie-und-Jugend-Trauercafé an – da komme die finanzielle Unterstützung genau richtig, dankt Leiterin Dagmar Huhnholz.

Dankbar und ungläubig über die hohe Summe haben sie und ihre Kollegin Brigitte Werner, stellvertretende Geschäftsführerin des Hospizhauses, das Geld am Freitag entgegengenommen. Gleichzeitig konnten sie berichten, dass sich noch zwei weitere Spender gefunden und die Summe um noch einmal 150 Euro aufgestockt hatten.

Leo darf die Kinder zur Pferdelernwerkstatt begleiten

Aber nicht nur den kranken und trauernden Kindern werden jetzt Wünsche erfüllt. Auch Leo hatte eine Bitte und fragte schüchtern, ob er wohl mal mit dabei sein dürfe, wenn einem der jungen Patienten geholfen werde. Und das darf er. Die beiden Hospizmitarbeiterinnen luden ihn spontan ein, das nächste Mal mit zur „Pferdelernwerkstatt“ nach Braunschweig zu fahren, wo die Kinder oft Trost und Entspannung finden.

Und: Im März soll Leo beim 25-jährigen Jubiläum der Wolfsburger Hospizarbeit noch einmal erzählen, wie er auf seine großartige Spenden-Idee kam – vor etwa 250 Gästen, dem Oberbürgermeister und Landesministern. Leicht errötet stimmte Leo noch am Freitag zu – wenn sich dadurch noch mehr Spender animieren lassen, ist es ihm das Lampenfieber allemal wert.

Von Frederike Müller