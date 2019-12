Wenn der Partner gestorben ist: So feiern „Die Alleinigen“ Weihnachten

Bahrdorf

Bärbel Schneider ist Witwe. Mit einem Tag auf den anderen war sie allein. Ihr Mann starb vor fast zwei Jahren nach langer Krankheit an Krebs. Zwei Tage nach dem Tod ihres Partners ging sie auf eine Geburtstagsfeier. Freunde und Verwandte waren schockiert. Von ihrem Umfeld hagelte es Kritik. „Sowas gehört sich nicht“ wurde ihr zugetragen. „Aber ich wollte den ’Normalzustand’ beibehalten, den Tod meines Mannes verdrängen“, berichtet die 68-Jährige. Und: sie wollte nicht allein sein. Denn das, sagt sie, sei die Hölle. Besonders sonntags „und in der Adventszeit“, ergänzt ihre Freundin Bärbel Gerstenberg (78).

Witwe: Mein Leben liegt doch noch vor mir

Bärbel Schneider gründete vor rund einem Jahr die Gruppe „Die Alleinigen“ in der Katharinengemeinde Bahrdorf. Dort treffen sich Menschen, deren Partner verstorben sind. „Ich wollte nach dem Tod meines Mannes mit Menschen in Kontakt sein“, sagt Schneider. Sie wollte herausfinden, wie andere mit der Angst vor dem Alleinsein umgehen. „Wir leben doch nicht mehr im 19. Jahrhundert. Wir Hinterbliebene müssen uns nicht verstecken, alleine trauern und uns in ein Schneckenhaus zurückziehen. Das möchte ich durchbrechen“, so die 65-Jährige. Ihr Mann sei gestorben, aber ihr Leben liege noch vor ihr. „Ich wünsche mir ein Umdenken, weg von den Klischees. Wir müssen nicht geduckt und in schwarz gekleidet durch die Gegend laufen“, sagt sie.

Freunde kapseln sich ab: Weihnachtsabend ohne Gesellschaft

Der Ehemann von Bärbel Gerstenberg starb vor vier Jahren. „Auch an Krebs. Seitdem feiere ich Weihnachten alleine, zumindest die Abendstunden“, sagt Gerstenberg. Doch nicht nur an den Festtagen sei sie einsam: „Als ich Witwe wurde, war ich bei meinen Freunden oft außen vor. Alle wollten unter sich sein“, so die 78-Jährige. Ihre Kinder und Enkelkinder führten ein eigenes Leben, das könne sie verstehen. „Ich bekomme zwar Besuch, aber nicht allzu häufig“.

78-Jährige: Wer nicht nach draußen geht, wird vergessen

Für sie und ihre Freundin stand damals fest: alleine sein macht krank. „Ich hatte Angst vor einer psychischen Erkrankung, die aus Einsamkeit entsteht“, berichtet Gerstenberg. „Und ich musste aus diesem Hamsterrad herauskommen“, erinnert sich Schneider. „Die Lücke, die mein verstorbener Mann hinterlassen hat, konnte nicht geschlossen werden. Aber: Die Gruppe gab mir Zuversicht, mein Leben alleine zu gestalten“, sagt sie. Zu Hause die Wand anstarren: das wollte sie vermeiden. „Wer nicht nach draußen geht, wird vergessen“, ergänzt ihre Freundin. „Nach den Kondolenzbesuchen war Schicht im Schacht. Da kommt keiner mehr vorbei“, erinnert sich Schneider. Um nicht alleine zu bleiben, müsse man Initiative zeigen.

Pläne: Rentner-WG gegen die Einsamkeit

Mittlerweile sind 13 Frauen bei den „Alleinigen“. Während sich ihre Freunde und Familie in der Adventszeit besinnliche Stunden verbringen, trifft sich die Gruppe zu gemeinsamen Ausflügen. An Silvester wollen die Frauen gemeinsam ins neue Jahr rutschen. Männer besuchen die Gruppe bisher nicht. „Ich denke, dass Männer noch viel eher als Frauen dazu neigen, sich zurück zuziehen“, sagt Schneider. Sie hofft, dass auch Männer den Mut aufbringen, gemeinsam etwas mit der Gruppe zu unternehmen. Und Schneider hat weitere Pläne: sie möchte mit der Gemeinde über Wohnen im Alter sprechen. „Ich stelle mir eine Rentner-WG vor“, sagt sie. Bauland gebe es in der Gemeinde Velpke genug, vielleicht lasse sich ein Konzept erarbeiten.

Lesen Sie auch:

Von Nina Schacht