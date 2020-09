Wendhausen: Diebe stehlen zwei Autos – 90.000 Euro Schaden

Wendhausen

Autodiebe haben in der Nacht zu Dienstag zwei SUV der Marke Audi in Wendhausen bei Lehre gestohlen. Die Täter entwendeten auf einem Grundstück im Oheweg nahe der Schunterstraße einen weiß lackierten vier Jahre alten Audi Q5 und auf einem Nachbargrundstück einen blauen fünf Jahre alten Audi Q7. Beide Fahrzeuge haben zusammen einen Wert von rund 90.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Den Ermittlungen nach ereigneten sich die Diebstähle am Montag nach 22.30 Uhr, sie wurden erst am Dienstagmorgen bemerkt. Hinweise von Zeugen an die Polizei Lehre unter Telefon (05308) 99 09 30.

Von der Redaktion