Lehre

Der Duft von gebrannten Mandeln und Lebkuchen - in diesem Jahr wird er nicht durch die Straßen der Gemeinde Lehre ziehen. Corona macht den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Die Veranstalter der fünf Weihnachtsmärkte in Essenrode, Flechtorf, Lehre und Wendhausen haben sich dazu ausgetauscht und entschlossen, in diesem Jahr die Märkte ausfallen zu lassen. Das teilt die Gemeinde Lehre mit.

Organisatoren sagen gemeinsam die Märkte ab

„Die Weihnachtsmärkte sind immer die Höhepunkte am Jahresende für alle, denn sie stimmen immer so schön auf Weihnachten ein. Und so sind uns diese Absagen auch sehr schwer gefallen, aber Gesundheit und Sicherheit muss in diesem Jahr im Vordergrund stehen“, so die Organisatoren Carsten Brendes für den Bürgerverein Essenrode, Benjamin Schmidt für die Maibaumgesellschaft Flechtorf, Björn Jüppner als Leiter des Alten- und Pflegeheims Wartburg Lehre, Olaf Kapke vom Kulturverein und Detlef Nitsche von der Turnerbrüderschaft Wendhausen einig.

Gemeindebürgermeister freut sich auf das Jahr 2021

Trotz aller Traurigkeit über die Absagen herrscht aber bei allen Veranstaltern auch die Vorfreude auf die Veranstaltungen im kommenden Jahr, wenn es dann auch in der Gemeinde Lehre wieder heißt: „Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall“. Lehres Gemeindebürgermeister Andreas Busch ist sich darum auch sicher: „Wenn wir diese Krise überstanden haben, macht das Feiern noch viel mehr Spaß als vorher.“

